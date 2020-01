Meghódította Japánt is a pécsi gyermekkar

Bronz minősítéssel tért haza a Pécsi Tudományegyetem Pannon Gyermekkara Schóber Tamás vezetésével Japánból.

A Kobe városában megrendezett Sing’n’Pay Kobe 2020 nevű megmérettetésen három európai ország – hazánkon kívül Finnország és Ausztria – képviseltette magát az összesen tizenkilenc induló között.

Egy Schubert-átiratot, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Balázs Árpád és Selmeczi György műveit énekelték, az egyházzene adta a műsor gerincét, és Schóber Tamás saját kórusművét is előadták. A 10–14 éves gyerekek ottlétük alatt a kórusversenyen kívül több japán helyszínen népszerűsítették sikerrel a magyar szerzők gyermekkarra írt műveit, 12 nap alatt 9 koncertet adtak.

A kórus egyébként négy éve működik, az első évben csak gyakoroltak, így napjainkra már közel száz mű van a repertoárjukban, és időközben külön utánpótláscsapatot is kialakítottak 4–9 éves gyerekekből. Két éve meghódították Amerikát, a New York-i Carnegie Hallban léptek fel, tavaly nyáron pedig három hetes körúton több kanadai és USA-beli nagyvárosban adtak koncertet.

Még a kórusverseny előtt, január elején lapunkban is beszámoltunk a gyermekkarról, ebből kiderül, hogy a kórusnak már újabb felkérésük is van Új-Zélandról, a nyári amerikai turnén pedig a Carnegie Hall vezetőségével egyeztettek, és a világhírű hangversenyterembe 2021 tavaszára önálló koncertre kaptak meghívást. A gyermekkart hamarosan Pécsen is hallhatjuk, február 9-én, a Zsolnay Negyedben a Csokoládé Karneválon lépnek fel.