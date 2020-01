Meghurcolták a kozármislenyi képviselőt, mert beszélt

A képviselői nyilatkozattétellel kapcsolatos korlátozás törvényességi szempontból aggályokat vethet fel – közölte a Baranya Megyei Kormányhivatal lapunkkal arra reagálva, hogy nemrég a kozármislenyi testület – élén a nem kormánypárti polgármesterrel, Bíró Károllyal – Varga Éva helyi ellenzéki, jobboldali képviselővel szemben azért hozott elítélő állásfoglalást, mert nyilatkozott a sajtónak.

Mindezt a 2014-ben hozott működési szabályzatuk (SZMSZ) alapján tették, amiben az áll, hogy „a képviselő a sajtónak történő nyilatkozat előtt, köteles ebbéli szándékáról a polgármestert írásban vagy telefonon tájékoztatni nyilatkozatának tárgyáról és tartalmáról”.

Bíró Károly azt mondta, hogy a szabályok minden képviselőre vonatkoznak, szerinte ez a hatékonyabb és egységesebb sajtó kommunikáció miatt indokolt, és nem korlátozza a véleménynyilvánítást.

Bíróék azért is használták fel ilyen módon a képviselő ellen rendelkezést, mert a polgármester állítása szerint korábban mindenki megszavazta a működési szabályzatot, szerinte a képviselő is. A sajtónak a város gazdasági helyzetéről nyilatkozó képviselőt egyébként más megkülönböztetések is érik, például a testület tagjai közül csak ő nem kapott bizottsági helyet.

Bíróval szemben egészen más a kormányhivatal álláspontja, mint közölték: „a testületi ülésről készült jegyzőkönyv törvényességi felügyeleti vizsgálata folyamatban van, a konkrét ügyről nem áll módunkban nyilatkozni. Általánosságban viszont elmondható: azért vethet fel aggályokat a rendelkezés, mivel a társadalmi és politikai folyamatokban való megalapozott képviselői részvétel lehetőségét éppen a véleményszabadság biztosítja„.