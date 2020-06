Megidézte a Sikolyt, majd meghívta földkerülő túrára a világot

– Honnan jött a gondolat?

– A projektet az International Spring – Nemzetközi Tavasz keretében hirdettük meg, mely elsősorban a hallgatókról, illetve a hallgatókhoz szól, hogy a külföldiek megismerjék a magyarok, a mieink pedig a külföldiek kultúráját. Ám a járvány kettévágta a rendezvénysorozatot.

– És rögtön a kerékpár lett a befutó?

– Elsőre szerveztünk egy úgynevezett Quarantine Art projektet, újragondolt híres festményekkel. Én például Munch Sikoly című festményét idéztem meg otthon. Igen népszerű lett, sorra érkeztek a hasonló kompozíciók, elsősorban kollégáktól. Aztán balkonok, előkertek, sziklakertek átalakítására adtunk tippeket a PTE Botanikus Kert tanácsaival. A Táncoló Egyetem pedig otthon tanított be koreográfiát a Halott Pénz Otthon című számára. Emellett voltak borbemutatóink, főzős programunk, online koncertjeink, sőt népdaltanítás és előadások is.

– Miként lett ebből bringázás?

– Amikor már szolidan ki lehetett lépni a házból, kellett egy új program. Jómagam futok és biciklizek, dr. Cselik Bence kollégám pedig lefutotta anyósa kertjében a maratont, és akkor készült spinning kerékpárral a Balaton-kör megtételére. Így született az ötlet, hogy virtuálisan bringázzuk körül a földet, vagyis 40075 kilométert.

– Milyen érdekességeket mutatnak a beküldött teljesítmények?

– A napi összesített csúcs háromezer kilométer volt. Akadtak szobakerékpárosok is, de ahogy jött a jó idő, egyre többen tekertek kint a szabadban. 180 bringázó vett részt a programban és az abszolút győztes egy pécsi hölgy lett, aki több mint 1500 kilométert teljesített. Érkezett adat az ország minden pontjáról, sőt külföldön élő magyaroktól is.

– És Király Dóra?

– Országúti kerékpárral túljutottam a száz kilométeren, de eljárok futni és a fiammal edzeni a tüskésréti pályára.

– Vége a bringás projektnek?

– Indul egy újabb, nagyszabású projekt június második felében, Föld-Hold távolsággal. A 384 ezer kilométer teljesítéséhez a terveink szerint 80–90 napra lesz szükség.

Húsz éve az egyetemen dolgozik

Király Dóra 1976-ban született Pécsett. Az általánost Kaposváron járta ki és ott is érettségizett. A PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetben művelődési menedzser szakon diplomázott 2000-ben. Hallgatóként, majd főállásban is az egyetemen kezdett el dolgozni oktatásszervezőként, most rendezvényszervező a Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság Protokoll és Rendezvény Irodájában. Párja, Tibor tűzoltó és zenész, fia, Lázár 14 éves, hetedikes az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Gimnáziumban, a PSN Zrt.-ben kézilabdázik.