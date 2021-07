Megígérte, majd mégsem válaszolt kérdéseinkre Mellár Tamás

Hiába kértünk interjút a Magyar Szocialista Párt képviselőjelöltjétől, Mellár Tamástól, inkább kibújt a válasz­adás elől.

Múlt kedden kértünk interjút személyesen a pécsi közgyűlés szünetében Mellár Tamástól, az MSZP-P parlamenti frakciószövetség tagjától, aki akkor szemtől szemben nem zárkózott el ettől sem szóban, sem telefonon, de egyben kérte, hogy sms-ben egyeztessünk telefonszámot. Aztán a közgyűlés vége előtt nem sokkal elhagyta a városházát.

A következő napokban az általunk ismert három telefonszámra elküldött üzenetekre nem reagált, végül e-mailben elküldtük neki a kérdéseinket. Ezek között azokat is, amiket a helyi MSZP-hez végletekig lojális balliberális lap is nekiszegezett, bár ezt úgy tette, hogy valójában Mellártól választ sem vártak.

Mi viszont lehetőséget adtunk volna arra, hogy válaszoljon a lap által feltett kérdésre, miszerint bosszút állt-e a Mindenki Pécsért Egyesület Bognár Szilvia DK-s alpolgármester leváltásáért, és Mellár feszültséget keltett-e? Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi történt közte és Péterffy Attila között, s hogy szerinte milyen üzenete van az egyre kaotikusabbá váló baloldali pozícióharcnak a 2022-es választásra? Feltettük, mivel Péterffyről már korábban is azt mondta, hogy nem független, hiszen neki az MSZP pénztárnoka, Puch László mutatta be, akkor most visszaszivárogtak a szocialisták és miért probléma a szocialista térhódítás a városházán Mellár Tamásnak, ha maga is bent ül az MSZP-P frakciószövetségben?

Többek között felvetettük, hogy az ellenzéki oldalon a Fidesz leváltását emlegetik, egyelőre úgy tűnik, hogy 2019 óta is csupán ez a kérdés határoz meg mindent a baloldalon, egyben az is látszik, hogy – nemcsak Pécsen – ezen kívül semmilyen összetartó erő nincs baloldalon, folyamatosan civakodnak, harcolnak magukkal, pozíciókkal vannak elfoglalva. Ez miért jó a városnak, az országnak, ha egyébként ezt az időt a város dolgaira is fordíthatnák, nem?

Mellár Tamás azonban a válaszok helyett inkább negatívan minősítette munkatársunk kérdéseit, és elzárkózott a nyilatkozat elől.