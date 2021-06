Megilletné a Jobbikot is egy alpolgármesteri poszt a városházán

Forrásaink szerint a különböző baloldali pártok pécsi városvezetésben való jelenlegi reprezentációja azt indokolhatná, hogy a DK és az MSZP után a Jobbiknak is legyen egy alpolgármestere. Ez utóbbinak a jelentősége pedig azért nőtt meg, mert immár a baloldali többség a közgyűlésen a jobbikosok szavazatain is múlik.

A Jobbik a parlamentben is másképpen szavazott a pedofilellenes törvény kapcsán, mint a választási szövetségesei, a DK, az MSZP, az LMP és a Momentum, így nem kizárható az sem, hogy a 14 fősre apadt városi közgyűlési többség mérlegének nyelve a Jobbik lehet a háromfős frakcióval. Már korábban, Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármester első kinevezésekor felmerült a jobbikos Fogarasi Gábor frakcióvezető neve mint potenciális jelölt.

Vélhetően azért is, mert így a MSZP-vel kiváló kapcsolatot ápoló Ruzsa Csaba és a most leváltott DK-s alpolgármester, Bognár Szilvia mellett a Jobbiknak is juthatott volna egy hely a városvezetésben. Fogarasi kinevezését akkor éppen Bognár Szilvia nem akarta – legalábbis erről nyilatkozott a frakcióvezető. Miután azonban felborultak az erőviszonyok a Momentum és Bognár Szilvia külön utas politikájával (négyen nem szavazták meg a DK-s alpolgármesteri cserét és az MSZP-s alpolgármestert), nagyobb szerepet kaphatna ismét a Jobbik a mérleg nyelveként.

Egyes hírek szerint ráadásul elégedetlenek Fogarasin kívül a jobbikos képviselők a városházán történteket látva, és az egyik megoldás a helyzetre egy újabb, jobbikos alpolgármester kinevezése lehetne.

Kerestük Fürj Csaba és Hencsei Zsolt jobbikos képviselőket, hogy meg tudjuk a véleményüket, de amíg előbbit nem tudtuk utolérni, utóbbi nem kívánt nyilatkozni, annyit mondott, hogy nem egyeztetett senkivel.

Úgy tudjuk, hogy a két jobbikos amiatt is morgolódik, hogy az MSZP-s jelöltet, Mellár Tamást támogatja pártjuk a baloldali előválasztáson. Ezzel együtt egyébként konkrét lépést nem tettek annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon, és eddig is elfogadták az MSZP-s térhódítást, szavazatukkal még segítették is szocialista politikusok, a baloldaliak irányítását.