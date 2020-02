Megismerkedtünk a balett alapjaival, s a táncosok nyomába léptünk

Mindig is lenyűgöztek a ba­lerinák kecses, mégis határozott és erőt sugárzó mozdulatai. Tudom, hogy én sosem fogok a nyomukba érni, de legalább megpróbáltam valami hasonlót véghezvinni egy felnőtt balettórán.

Tucatnyian gyülekeztünk a pécsi Pitypang Tánciskola egyik termében, izgatottan vártuk, hogy elkezdődjön a felnőtt balettóra. Az egyetemisták mellett a harmincas-negyvenes korosztály is képviseltette magát, sőt a kezdés előtt pár perccel egy férfi résztvevő is betoppant. A másfél órás kurzust Markó Éva balettoktató tartotta, a kezdőket és újrakezdőket várta most, hogy megismertesse őket a balett alapjaival. Én az előbbi csoportba tartoztam, sosem próbáltam még ezt a mozgásformát. Az óra elején már a megfelelő tartást komoly kihívás volt felvenni, jóformán minden izmomat meg kellett feszítenem. Amikor végre sikerült, örültem neki, egészen addig, amíg nem jött az utasítás, hogy mozgassuk a lábunkat vagy a karunkat. Ekkor esett szét minden, mert vagy arra figyeltem, merre viszem a lábam, vagy arra, hogy helyesen tartom magam. Azért a plié és a relevé még sikerült, és szépen lassan a klasszikus balett többi gyakorlatát is megismertem. Az óra végére elfáradtam, nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is, hiszen folyamatosan kellett koncentrálnom, és jegyeznem az új elemeket.

Amikor az óra végén ezt Markó Évának is megjegyeztem, ő csak egyetértett vele. Ahogy mondta, a balett nemcsak az állóképességet és izomzatot fejleszti, hanem jó agytorna is. Engem alapvetően a kíváncsiság vitt az órára, de az oktató elmondta, hogy szinte mindenki más miatt szereti a balettot. A mozgás alapvető jó hatása mellett van, akit feltölt, hogy ilyen szép zenét hallgathat, más az ülő munkáját kompenzálja. Megint mások hosszú kihagyás után gondolták úgy, hogy újrakezdik a balettot. A kurzus alatt viszont világossá vált, hogy felnőttkorban teljesen kezdőként is érdemes ellátogatni az órákra, és az oktató többéves tapasztalata szintén ezt mutatja. A balett eredeti gyakorlatain keresztül tanít, de mindig igazodik a tanítványok fizikai adottságaihoz. Jóllehet ők már nem fognak nagy ugrásokat véghezvinni, viszont a rúd mellett lévő gyakorlatokat könnyen el tudják sajátítani.

A kezdetekről Markó Éva azt mesélte, hogy Nagy Eszter, a Pécsi Flamenco Egyesület vezetője kérte fel egyszer őt, hogy tartson nekik balett-tréningeket. Akkor az órák még egészen máshogy épültek fel, mint a mostaniak, de az ötlet innen indult. Akkoriban még nem volt erre sok hasonló példa, az országban mintegy másfél éve kezdett elterjedni a felnőtt balett, ma már több nagyvárosban is oktatják.