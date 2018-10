Megkezdődött a Petőfi tér megújítása

Indulhat a Petőfi tér és környezetének közel félmilliárdos átépítése – a kivitelezővel a szerződést aláírta az önkormányzat, és a munkaterületet is átadták.

A tér fontos közlekedési csomópont a kökönyösi városrészben, a közelben üzletekkel, iskolákkal, ahol naponta több ezren fordulnak meg. A most induló nagyszabású közterület-rehabilitációs projekt eredményeként jövő év végéig az utakat és közműveket felújítják, egyben egy zöld közösségi teret kialakítva.

A környező utcákat – a Móricz, a Mikszáth és az ezeket összekötő szakaszokat – teljesen felújítják a következő hónapokban. Az elöregedett közművezetékek cseréje lesz az első lépés, ezt követi a járdák, a buszmegállók, végül az útburkolat újraaszfaltozása.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az itt élők kérésének eleget téve több új parkolóhelyet is kialakítanak. Visszatérő probléma ugyanis, hogy a távolabbi városrészekben lakók itt teszik le az autójukat, majd busszal mennek tovább Pécsre a munkahelyükre. Az ebből fakadó zsúfoltságra kínál megoldást az átépítés.

– A Petőfi téren meg fog szűnni mind az átmenő forgalom, mind a parkoló. Zöldfelületté alakítjuk át a területet fákkal és padokkal, a régóta üzemen kívüli nyilvános vécé helyére pedig esővíztartályok kerülnek, amelyekből öntözni tudunk – mutatta be a projektet Polics József, Komló polgármestere.

A felújítás érinti a közeli játszóteret és a Móricz Zsigmond utca túloldalán lévő teniszklubot is. A pályákat már rendbe hozták korábban, most a kiegészítő épületek következnek. A beruházáshoz szükséges pénzt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból nyerte a város: összesen 580 millió forintot. Az átadás jövőre várható annak ellenére, hogy a vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő 2020. 07. 31. Addigra elkészül a szomszédos Juhász Gyula utcában épülő szabadidőpark is, együtt változtatva közösségi térré a környéket.

Játszóház is épül

Park, játszóház és futópálya épül a komlói Juhász Gyula utcában az egykori bányaépületek helyére – a projektre mintegy 600 millió forint uniós támogatást nyert a város. A romos, esztétikai és városképi értékkel sem rendelkező ipari létesítményt elbontva egy vadonatúj akadálymentes épületet húznak fel a kivitelezők, amelyben játszóház, vállalkozók részére kialakított műhely, irodák és szociális helyiségek kapnak helyet. A telek fennmaradó részét parkosítani fogják, végül sor kerül a Juhász Gyula utca teljes felújítására és parkolók kialakítására is.