Megkezdték Pécsen a munkálatokat, virágba borulnak az utcák

A tavaszi munkák nemcsak a kiskertekben, hanem a megyeszékhely zöldterületein is elkezdődtek. A Biokom Nkft. munkatársai éppen ezért kapálnak, gyomlálnak, metszenek, hogy a virágágyások minél szebbek legyenek.

Az utcákat járva felfigyelhetünk arra, hogy mostanában milyen sok helyen dolgoznak a Biokom Nkft. munkatársai. Ennek az az oka, hogy a jó idő beköszöntével a városüzemeltetési cégnél már a növényekkel kapcsolatos tavaszi teendőkre koncentrálnak, így többek között elkezdődött a virágágyások gyomlálása és a 21 ezer árvácska, valamint márciusra a már földből kibújt mintegy 60 ezer hagymás növény kapálása is. Igaz, pénteken megérkezett a csapadék, de előtte nagyjából egy hónapig nem hullott jelentősebb eső, így a cég az árvácskák öntözéséről is gondoskodott a növények dús virágzása érdekében.

– Itt az ideje a temérdek levendula, rozmaring és egyéb díszfüvek visszavágásának és metszésének is – emelte ki a Biokom közleményében. – Ezen felül a városszerte összesen mintegy kétezer négyzetméteren elterülő rózsaágyások takarítása is folyamatban van, és egyben elvégezzük a tövek metszését is.

A társaság hozzátette, hogy áprilisban ismét kikerül majd a pécsi közterületekre a jelenleg a teleltetőben található mintegy 150 dézsás növény, így ezek felkészítése – metszés, növényvédelem, tápoldatozás – is megkezdődött a kiszállításra. Az időjárás alkalmas az ültetési munkákra, így az évelők pótlása mellett a Biokom a cserjetelepítéseket és faültetéseket végzi most minden városrészben – javarészt a még tavaly jóváhagyott Városi Faalap terhére a Városi Csemetekert növényanyagából.

A virágok mellett a fákról is gondoskodik a társaság, lombfakadásig a metszési munkákat kell elvégezni, ami tervezetten, illetve a felmerülő lakossági bejelentések, igények szerint történik. Eljött a magvetés ideje is, a cégnél már megtervezték, milyen növények kerülnek az egynyári ágyásokba, és azokat meg is rendelték. Mindezek mellett készülnek már az áprilisban esedékes kaszálási munkákra is a fűnyírógépek karbantartásával.

– A közterületi munkavégzés szervezésénél természetesen kiemelt figyelmet fordítunk a koronavírus elleni védekezésre – emelte ki a Biokom. – Munkatársainkkal betartatjuk a maszkviselésre, a kellő távolságtartásra és a szerszámok-gépek-autók rendszeres fertőtlenítésére vonatkozó előírásokat – tájékoztatott a városüzemeltetési társaság.