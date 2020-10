Megkönnyítik a várakozást a harkányi rendelő előtt

A hivatali ügyek számában is megmutatkozott a járványügyi intézkedések okozta feszültség.

A múlt hét közepén tartotta az idei évi közmeghallgatását a harkányi képviselő-testület. Baksai Endre Tamás polgármester számos folyamatban lévő ügyről tartott tájékoztatást a jelenlévőknek, emellett pedig ismertette a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos helyi intézkedéseket is, név szerint megköszönve azon önkéntesek munkáját, akik a tavaszi időszakban segítették az önkormányzat munkáját. Mint elhangzott: összességében sok feszültséget okozott a járvány és a bezártság a lakosságban, ez egyébként a hivatali ügyek számában is megmutatkozott, rengeteg bejelentést kaptak, gyakran olyan esetekkel is találkoztak, melynek kivizsgálása nem önkormányzati hatáskör.

A városvezető elmondta, nagyon sok észrevétel érkezett az egészségház, a háziorvosi ellátás és az ügyelet működésével kapcsolatban. Tavasz óta drasztikusan megemelkedett a háziorvosi ellátásra jelentkezők száma, és a háziorvos tájékoztatásából kiderül: nagy probléma, hogy nem tervezhető a betegszám. Bizonyos esetekben ugyanis – gyógyszerfelírás, beutalókérés – bejelentkezés alapján is lehetne fogadni a pácienseket, de sokan érkeznek ilyen igényükkel időpont nélkül, így általában hétfőnként 60-100 beteg is érkezik a háziorvoshoz. Hogy könnyítsenek ezen a helyzeten, egy közterület-felügyelő ezeken a napokon át szokott menni az egészségházba, elvégzi a lázmérést, kitölteti a kérdőíveket és biztosítja azt, hogy a páciensek megfelelő távolságban tudják várni a sorukat, hiszen a váróteremben a szociális távolságtartás szabályainak betartására ügyelni kell.

Emiatt viszont sajnos előfordul, hogy épületen kívül kell várakozni a betegeknek, ami nyilvánvalóan problémát jelent, különösen az olyan esős napokon, mint amilyen a múlt szerdai volt. Ennek kiküszöbölésére az egészségház és a kórház előtt felállítanak majd egy fedett sátort, amelynek szellőztetése biztosított lesz és rossz időben ott lehet majd kivárni a sort. A sátrakat a tervek szerint a Járási Védelmi Bizottságon keresztül a honvédségtől igényli az önkormányzat. Bíznak benne, hogy mielőbb megérkeznek az eszközök.