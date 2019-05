Megmaradásból jelesre vizsgáztak a horvátországi magyar reformátusok

A délszláv háborúra emlékezett a horvátországi Baranya és Szlavónia református magyarsága április 27-én, amikor a kórógyi református templomban és a kopácsi kultúrotthonban hálaadó istentiszteletet és ünnepséget tartottak, köszönetet mondva azokért, akik annak idején befogadták a menekülteket.

Az esemény után Szenn Péterrel, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökével a reformatus.hu beszélgetett. Az egyházi vezető a portálnak elmondta, hogy a délszláv háború próbára tette és megtépázta a délvidéki református magyar közösséget is, a háború ütötte sebek pedig még ma is gyógyulnak. – Isten megpróbált bennünket, de kegyelméből meg is tartott minket – fogalmazott Szenn Péter.

– A délszláv állam felbomlásával a horvátok szuverenitását a területükön élő szerb kisebbség sem nézte jó szemmel, 1991-ben a jugoszláv hadsereg és szerb szabadcsapatok támadásba lendültek: magyar és horvát falvakat égettek fel, évekig tartó, véres háború kezdődött, ami a reformátusokat sem kímélte – emlékeztetett a püspök, hozzátéve, hogy a bellyei templom teljesen kiégett, a laskóit pedig jelentősen megrongálták.

A megpróbáltatások sokakat elűztek szülőföldjükről, és az anyaországi református gyülekezetek – közöttük a Baranyai Református Egyházmegye számos közössége – befogadták a menekülteket. – A magyarországi reformátusok mindent megtettek azért, hogy az otthonaikat elhagyni kényszerülő magyar közösségek ne szóródjanak szét, hanem ha rendeződik a helyzet, hazatérhessenek – hangsúlyozta az egyházi vezető, aki szerint az otthon maradók kiállásból, az elmenekülők, de végül hazatérők pedig megmaradásból vizsgáztak jelesre.

– Közel 30 év távlatából már kellő józansággal, békességgel tudunk visszatekinteni, nem ítélkezünk, hanem Isten áldásait helyezzük előtérbe – mondta Szenn Péter, aki úgy véli, ez az isteni szabadítás arra kötelezi a horvátországi magyar reformátusokat, hogy őrállókként továbbra is megmaradjanak szülőföldjükön és kibontakoztassák az Istentől kapott értékeiket.