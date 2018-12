Megmentik a fürdőt Komlón, új funkciót kaphat

Jövőre kezdődhet a hajdani bányászfürdő épületének felújítása és inkubátorházzá alakítása – az ingatlan megvásárlásához hitelt vesz fel az önkormányzat.

Az adósságkonszolidáció óta most első alkalommal döntött hitel felvételéről az önkormányzat – mint ismeretes, a komlói városközpont nyugati peremén található egykori Kossuth-fürdő épületét közel négyszáz millió forintból újítja fel és hozza használható állapotba sikeres pályázatának köszönhetően az önkormányzat, a fejlesztés első lépése az ingatlan megvásárlása. Az egyezség szerint a tulajdonos 60 millió forintért hajlandó értékesíteni az ingatlant azzal, hogy a vételárból 6 millió forintot még idén, a fennmaradó 54 milliót 2019. május 15-ig kifizeti az önkormányzat. Az ez évre vonatkozó összeg a pályázati támogatás terhére finanszírozható, az 54 millió forintot pedig tízéves futamidejű hitel felvételével fedezné a város. Mint azt Polics József, Komló polgármestere kiemelte, a hitel egy komoly beruházáshoz kapcsolódik, tehát jövőbe mutató fejlesztésről van szó. Az Altárói úton álló, a városképet nagyban meghatározó hajdani bányászfürdő épülete ugyanis közel két évtizede funkció nélkül maradt, azóta folyamatosan pusztult. – A mintegy hétezer négyzetméter alapterületű ingatlan komoly értéket képvisel, sok helybéli érzelmileg is kötődik hozzá a bányászat révén, az önkormányzat nem hagyhatja hogy az enyészeté legyen – tette hozzá. Megmentésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból elnyert 300 millió forintos támogatás nyújt lehetőséget. A pénzből az önkormányzat rendezi a fürdőépület környezetét, elbontják felesleges és használhatatlan építményeket. A környezet rendezése után teljes energetikai korszerűsítés következik. A rendbe hozott épület helyi vállalkozások inkubátorházaként fog működni. Az alapterület felére már rendelkezik szándéknyilatkozatokkal a város. A potenciális bérlők részben raktározásra, részben termelésre használnák a helyiségeket. Közülük a legjelentősebb cég 500 négyzetméteren könnyűipari üzemet nyitna az egykori fürdőben. A magánkézben lévő épület tulajdonosával a terv szerint év végéig lezárul az adásvétel. Utána írhatók ki a közbeszerzések, jövőre pedig elkezdődhet a felújítás.

A vásárcsarnok a tervek szerint a jövő év végére újul meg

Mint ismeretes, a vásárcsarnok és a piactér rehabilitációjára félmilliárd forint uniós forrást nyert az önkormányzat sikeres pályázatával – a fejlesztés eredményeként a létesítmény környékén egy, a mostaninál nagyobb parkoló épül, és az elárusítóhelyek száma is bővül. Új főbejáratot is nyitnak, a felújításnak a teljes energetikai korszerűsítés és az akadálymentesítés is része. Miután a kivitelezésre befutott árajánlatok meghaladják a rendelkezésre álló keretet, közel 150 millió forint többlettámogatásra nyújtott be igényt az önkormányzat, egyben a projekt befejezési határidejének 2019. december 31-ig való meghosszabbítását is kérvényezték, ami az eredetileg tervezettnél fél évvel későbbi időpont.

