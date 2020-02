Megmozgatja a vásárlókat az áruház segítő programja

Hetedik alkalommal hirdette meg a Tesco a helyi közösségeket támogató pályázati programját, amelynek pályázóira a hét végéig szavazhatnak a vásárlók.

A Magyar Adományozói Fórum és a Tesco immár hetedik alkalommal szervezi meg a „Ön választ, mi segítünk” programot, amelynek keretében a vásárlók segítenek a döntésben, hogy ki kapja a nagyobb támogatást. Baranya megyében kilenc egyesület projektjének támogatására nyílt lehetőség.

A Tesco pécsi üzleteiben a Faluszépítő Egyesület Egerág Együnk együtt, egészségesen!, a „FutaPécs” Sport Egyesület Tiszta Mecsek, valamint a Vasasért Egyesület Összefogás a Vasasi Füstölő megmentéséért elnevezésű projektjét támogathatják a vásárlók. A vasasi füstölő megmentésére irányuló projekt már most külön támogatásban is részesült. Az Effekteam (Magyar Adományozói Fórum) független szakértői ugyanis – most először nem egy, hanem kettő – különdíjat is kiosztottak, melyek közül az egyiket a vasasi egyesület kapta, 400 ezer forinttal támogatták céljuk megvalósulását.

A mohácsi és a siklósi áruházakban a kistótfalui Hétágfa Egyesület Hétágfa Tanösvényének kialakítását, a Siklósi Zeneiskoláért Alapítvány „Táncsics Zenei és Kulturális, és Egészség Nap – Fontos vagy nekünk!”, valamint a Vidéken Jó! Alapítvány „Étkek-értékek-értetek” elnevezésű programját támogathatják a vevők a zsetonok bedobásával.

A szászvári Kiss György Általános Iskola egy Fűszerkert kvízzel innovatív játékot szeretne életre hívni. A komlói Felsőszilvás a Gyermekekért Alapítvány a felsőszilvási általános iskola folyosóinak otthonosabbá tételével meghittebb légkört teremtene a szabadidő eltöltéséhez. A Szigetvári Birkózó Sport Egyesület pedig korszerű sportfelszerelések beszerzésével a fiatalok és gyermekek sportolási lehetőségének fenntartásához és fejlesztéséhez szeretne támogatást nyerni. Utóbbi három projektre a komlói és a szigetvári áruházakban vásárlók adhatják le voksukat.