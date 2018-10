Megmutatták a fiataloknak, miért lehet vonzó a műszaki pálya

Több mint ezer baranyai iskolás látogatott el szerdán a Mi a pálya? elnevezésű műszaki pályaválasztó fesztivál pécsi állomására.

Izgalmas élő show-val nyitották meg a Mi a pálya? országjáró fesztivált a pécsi sportcsarnokban.

A Szujó Zoltán sportriporter közreműködésével megvalósuló rendezvény során hat műszaki ágazattal ismerkedhettek meg a gyerekek, olyan szakterületekbe nyerhettek bepillantást, amelyek modern világunkat működtetik.

A jelentősebb helyi ipari szereplők és az oktatási intézmények több standot is állítottak, a gépészettel foglalkozó cégeknél például megtudhatták a diákok hogyan működik a 3D nyomtató. Az informatikai részlegeknél egyszerűbb játékot, robotot programozhattak, és arra is fény derült, hogyan készül egy versenyautó-szimulátor. Az elektrotechnikai standoknál többek között a lakások villamos hálózatával ismerkedhettek meg közelebbről.

A Pécsi Szakképzési Centrum összes műszaki jellegű szakképző iskolája – szakgimnáziumok és szakközépiskolák is – képviseltette magát a rendezvényen.

Mint azt Metzger Tibortól, a szakképzési centrum főigazgatójától megtudtuk, elsősorban azért voltak jelen az eseményen, hogy a fiatalok számára megmutassák, vonzó alternatíva lehet a műszaki pályák választása. Tehát fontos, hogy a felnövekvő generáció tisztában legyen azzal, ezek a pályák a hosszabb távú perspektívában is kínálhatnak egzisztenciális biztonságot számukra.

Hagyománya van a szakmai képzésnek

Dr. Lovász István, Pécs város jegyzője az esemény megnyitóján úgy fogalmazott, a szakmai rendezvények között külön öröm, ha a munkaerőpiaci helyzetre, a jövő értelmiségére – a fiatalokra – reagáló programokat rendeznek a városban. Ez a kiállítás azoknak a fiataloknak szólt, akikre a jövőt kell alapozni. – Pécs tekintetében a műszaki képzésnek különösen nagy hagyománya van, mely a rendezvény tematikájával is egybevág. Az egyetem műszaki kara országosan is ismert, a város jelenleg is két Kossuth-díjas építész szülővárosa – fogalmazott a jegyző. Hozzátette: a jövő ügyének fontosságára tudja elsősorban ez a esemény felhívni a figyelmet.