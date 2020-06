Megnőtt az igény, várják a véradókat

Nagy szükség van a véradók segítségére, hiszen az enyhítések hatására ugrásszerűen emelkedett a tervezett műtétek száma, ami a vérigények jelentős növekedésével jár. Az Országos Vérellátó Szolgálat nyári kampányával is erre a nemes cselekedetre buzdít.

Sokan várakoztak a minap a Pécsi Vérellátó Központban, hogy véradással segítsék beteg embertársaikat. A sorba fotóriporter kollégámmal, Löffler Péterrel is beálltunk. A biztonságra figyeltek, mielőtt beléptünk volna az épületbe, megmérték a testhőmérsékletünket, és a kézfertőtlenítő használata is kötelező volt. A véradókra most nagy szükség van, hiszen ahogy visszaállt az egészségügy a normális működésre, úgy nőtt meg a vér­igény a kórházakban. A segíteni vágyók azonban az elmúlt hetekben, a kijárási korlátozás alatt sem tétlenkedtek.

– A járvány ideje alatt több véradási helyszínt is lemondtak, ezért a véradások száma kevesebb volt az ilyenkor megszokottnál, ám tervezett műtétek sem voltak a kórházakban – tudtuk meg az Országos Vérellátó Szolgálat lapunknak küldött közleményéből. – Így elkötelezett véradóinknak köszönhetően a vérkészlet stabil volt, a kórházak sürgősségi vérkészítmény-ellátását biztosítottuk.

Az OVSZ azt is kiemelte, hogy az enyhítések hatására újraindultak az egészségügyi ellátások, ugrásszerűen emelkedett a tervezett műtétek száma, ami a vérigények jelentős növekedésével jár, ezért arra kérnek mindenkit, aki csak teheti, adjon vért. A szolgálat honlapján található adatok szerint egyébként a vérkészletek most jól alakulnak, mindegyikből legalább négy napra elegendő mennyiség van.

Az OVSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy a véradóeseményeken megfelelő környezetet biztosítson a vér­adók és a vért kapók egészségének védelmében. Ennek része a már korábban is említett lázmérés és kézfertőtlenítés, de a kérdőívek kitöltésére, várakozásra, véradásra szolgáló területet is úgy alakították ki, hogy az ott tartózkodók számára biztosított legyen a legalább másfél méteres távolság.

Gyakoribbá tették a felületfertőtlenítést és rendszeresen felhívják a munkatársak figyelmét a személyi higiénés tevékenység fontosságára. A vér­adással kapcsolatos aktuális információk egyébként a szolgálat honlapján is megtalálhatók.

Híres sportolók is buzdítanak a nemes cselekedetre

A nyári hónapokban rendszerint csökken a véradók száma a szabadságolások miatt, de a segítségre ilyenkor is nagy szükség van. Éppen ezért ebben az időszakban a véradók toborzására különböző kampányokat indít a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vér­ellátó Szolgálat. Az idei kampányt „Mondj IGEN-t az ÉLET-re! Adj vért!” elnevezéssel hirdették meg, amelyben rendszeres véradóként részt vesznek Kiss Gergely, Krizsán Szabolcs, Rédli András és Horváth Gábor sportolók, hogy ők is buzdítsák barátaikat, ismerőseiket erre a nemes cselekedetre. Azok között, akik június 15-e és július 22-e között vért adnak, wellnesshétvégét vagy vásárlási utalványt sorsolnak ki.