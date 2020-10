Megosztja a pécsieket az óriáskerék

Lesz óriáskerék Pécsen is, a Búza téri helyszínt máris rengeteg kritika érte, miután nem éppen turistacsalogató az azt körülvevő környék.

A Pécs Szeme néven is emlegetett óriáskerék Búza téri helyszíne – párttállástól függetlenül – nagyon megosztotja a pécsieket. Az egyik legnagyobb baloldali közösségi csoportban is kritizálták a helyet, lévén mellette van a 6-os út, egy benzinkút, egy gyorsétterem, egy bevásárlóközpont, valamint a tér nyugati oldalán lévő félkész épülettorzó és a déli felén elhagyott telek sem minősül éppen turistalátványosságnak. Olvasóink pedig azt is felvetették, hogy az érintett rész alatt bőven lehetnek pincék is – ahogy Pécsen másutt is – , hiszen régen itt is álltak.

A baloldali városvezetés lapunkkal közölte, a pécsiek figyelmét politikai nézetüktől függetlenül felkeltette az épülő Pécs Szeme, ez is volt a pécsi önkormányzat célja, szerették volna, ha „végre történik valami, tíz év tökéletes csend után követ dobni az állóvízbe, szerették volna, ha végre történik valami, ami összeköti a belvárost és a Zsolnay Negyedet”. Hozzátették, az önkormányzat kérhette volna máshová is szerkezetet, de innen a belváros, a Havihegy és az EKF keretében létrejött nagyobb fejlesztések is jól láthatók.

A kerék magántulajdonban van, a tulajdonost terheli az előkészítés és a működtetés költsége is, a városnak bérleti díjat is fizet, mert az érintett terület túlnyomó többsége önkormányzati tulajdonban van. Szerintük a statikai feltételek is adottak a működtetéshez.

A város alpolgármestere, Ruzsa Csaba egy korábbi, a baloldali önkormányzat lapjának adott nyilatkozatában pedig azt fejtegette, milyen céljuk van azzal, hogy egy 50 méteres óriáskereket állítanak fel Pécsen.

A nyilatkozata azt az érzést kelti, mintha a városvezetés tudatos, előre előkészített, eltervezett és jól megfontolt szakmai döntése lett volna a turisztikai attrakció.

Lapunk megkereste az üzemeltető céget is, ahol azt mondták, hogy a vállalkozásuk szeretett volna Pécsre jönni, tehát ők keresték meg először az önkormányzatot, igaz, nyitottak voltak a tervük megvalósítására a pécsiek. Egyáltalán nem kizárt azonban, hogy jövő nyárra – tehát főszezonra – visszatérnek a Balatonhoz, hiszen a kerék eddig is ott működött.