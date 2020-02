Megrongálták az ajándék zongorát a pécsi vasútállomáson

Egy névtelen felajánlónak köszönhetően a pécsi vasútállomás épületében egy zongorát helyeztek az év elején, amelyen bárki játszhat. Az ünnepségen, egy flashmob alkalmával január 5-én szólalt meg először a zongora, amelyen Bókai Zoltán, a Pécsi Nemzeti Színház karmestere játszott, akiről kevesen tudták, hogy mozdonyvezetői végzettsége is van. Azóta rengeteg embernek szerzett örömöt a zongora, sokan készítettek szelfit mellette, vagy játszottak rajta.

Nemrég egy szomorú hírrel kereste meg szerkesztőségünket Kész Béla villányi zenész. Mint mondta, a zongorát megrongálták. A helyszínen meg is mutatta, hogy a klaviatúra fehér burkolatát (nyolcat), és a zongora fedéltartóját letörték. Azt is elmesélte, hogy volt már olyan is, aki ököllel püfölte a billentyűket, amikor pedig rászólt, a fiatalember annyit mondott: ne zavarja, hiszen ő most alkot.

Látott olyan idősebb nőt, aki a zongorán terítette meg és fogyasztotta el az elemózsiáját.

Remélhetőleg a zongorát kijavítják, és jobban odafigyelnek, figyelünk az ajándékunkra.