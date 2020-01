Nem fednék be az udvart üvegtetővel

Egyelőre várni kell a pécsi Régészeti Múzeum újranyitásával. Új tervek készültek, s ezeknek benyújtották az engedélyeztetését – írja a pécsi városháza sajtóosztálya.

Többször írtunk már a tíz éve bezárt pécsi Régészeti Múzeumról. Az épületre 2009-ben került lakat, mivel akkor az Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében szerették volna felújítani a múzeumot – összesen mintegy egymilliárd forintból. Az akkori tervek szerint a Széchenyi téri létesítményben

egy hatalmas, földalatti, interaktív kiállítóteret hoztak volna létre, míg a belső udvart üvegtetővel fedték volna le,

amely százfős előadóteremként használhattak volna.

Két évre rá takarékossági megfontolásokból visszamondta a megyei önkormányzat a Régészeti Múzeum felújítására szánt összeget. A következő években semmi előrelépés nem történt, majd 2016-ban újra leporolták a régi terveket. Akkor azt közölte a pécsi városháza, hogy a beruházás teljes egészében európai uniós támogatásból valósulhatna meg, mintegy 1,5 milliárd forintból. A tervek szerint az épület kívül-belül megújulna, beleértve a gépészetet is. A létrejövő régészeti kiállítás tartalmát megfelelő interaktív szemléltetési eszközökkel tennék még érdekesebbé, s helyet kapna benne a Pécsi Értéktár elemei is. Akkor is azt nyilatkozták, hogy a belső udvart is lefedik, a pince eddig kihasználatlan tereit is hasznosítják.

A közelmúltban megkerestük az új pécsi városvezetést, hogy miként áll jelenleg a Régészeti Múzeum sorsa. A pécsi városháza sajtóosztálya mindössze egy rövid választ küldött megkeresésére – azt írták, hogy

a múzeum felújítására új tervek készültek, s ezeknek benyújtották az engedélyeztetését.

Amennyiben ezt elfogadják, indulhat el a közbeszerzés előkészítése, tették hozzá. Úgy tudjuk, a tervek jelentősen megváltoztak, takarékossági szemszögből – ennek jegyében például nem épülne földalatti kiállítóterem, és az udvart sem fednék be üvegtetővel.