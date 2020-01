Megszentelték az újborokat: az időjárás változása teremt kihívást

Immár nyolcadik alkalommal szervezte meg a Pécs Vidéke Hegyközség kellemes hangulatú Vince-napi rendezvényét Pécsett, a Zsolnay Negyed Panoráma termében.

A szombat délután kezdődő eseményre egymás után érkeztek a borkedvelők, akik szinte teljesen be is töltötték a termet. Elsőként Radó István, a hegyközség elnöke köszöntötte a borbarátokat, ezt követően Lovász István, Pécs város jegyzője nyitotta meg a rendezvényt. Mint mondta, az évről évre sikeres esemény elsősorban a borászoknak fontos, de a város és az önkormányzat számára is meghatározó.

– A bor ma már több mint fogyasztási cikk, az ország egyik brandje (márkaneve/védjegye) a magyar bor – fogalmazott a jegyző. – Számunkra is fontos, hogy a kulturált borfogyasztás a gasztronómia részeként egyfajta turisztikai értékkel, vonz­erővel bír, s ennek Pécs, a kultúra városa szempontjából különös jelentősége van.

Lovász István beszéde után Kövesi Ferenc esperes szentelte meg felemelő gondolatok keretében az újborokat és a szőlővesszőket. Ezt követően a hegyközség elnöke egy rövid előadásban ismertette a Vince-napi hagyományokat és mutatta be a Pécs Vidéke Hegyközség történetét.

– Közép Európában már több száz évvel ezelőtt összekötötték a Vince-napot a termésjóslással, borszenteléssel. A 19–20. század fordulójáról már maradtak fenn történetek, miszerint a szőlősgazdák ezen a napon egyik pincéből a másikba jártak, kóstolták, dicsérték egymás borát, vesszőt vágtak le és a papi áldás után vízbe tették. Miután ez megeredt, ebből jósoltak az azévi termés minőségéről, mennyiségéről – mondta Radó István.

Hevér László, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének főborásza előadásában a tavalyi évjáratot értékelte. Kitért a klímaváltozás negatív hatásaira. Arra, hogy 2019-ben az enyhe tél, a korai fakadás után szinte egész májusban esett az eső, így a szőlővirágzás kezdete június közepéig elhúzódott. A júliusi–augusztusi nagy meleg a középérésű szőlőfajtákra volt kedvezőtlen hatással, a szüret pedig egészen november elejéig tartott.

A főborász előadása után kezdődhetett is a pécsi hegyközség meghatározó borászatainak bemutatója, a termelők elmondtak néhány gondolatot magukról és boraikról, eközben meg is lehetett kóstolni a nedűket.