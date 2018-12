Megtartották az immár hagyományos koncertjüket

A városban működő zenekarok az év végéhez közeledve mind koncertet adnak. Ezek közül is talán a leginkább várt esemény a Baranya Megyei Prima Díjas Szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar Karácsonyi Hangversenye.

A felújított városi sportcsarnokban tartották idén is az immár hagyományossá vált koncertjüket december 23-án. A hangversenyre évről évre nő az érdeklődés, mely most is tapasztalható volt, a megújult, ünnepi díszbe öltöztetett sportcsarnokot megtöltötték a zeneszerető emberek.

A fúvósok előadását idén a Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett Bukszár Márta operaénekes előadása is színesítette. A városi programoknak az ünnepek után sem lesz vége, január 5-én a Szívhúrosok zenekar ad majd újévi koncertet a Vigadóban.

