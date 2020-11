Megteltek a kosarak a különleges datolyaszilvával

A szép időben sokan ellátogattak a hétvégén Bodára, hogy saját maguk szedjék tele kosarukat a finom datolyaszilvával. A rendezvényt kísérő kézműves vásár és a kóstoló idén elmaradt, de a 3. Bodai Datolyaszilva Napok így is sikeres voltak.

Sárgán mosolyogtak a datolyaszilvák a kopaszodó fák ágain a bodai szőlőhegyen, ennek a látványnak nem igazán lehetett ellenállni. Nem csoda, hogy a hétvégén sokan felkeresték ültetvényt, hogy saját maguk szedjék tele gyümölccsel a kosarukat a 3. Bodai Datolyaszilva Napokon. Hagyományosan a rendezvényt a Berkes Birtokon kézműves vásár és kóstoló is kíséri, ezek azonban idén a járványhelyzetre való tekintettel elmaradtak.

Az eseménynek azonban így is nagy sikere volt, pénteken, szombaton és vasárnap tele volt a birtok. Az, hogy mennyire népszerű a rendezvény, abból is látszik, hogy amikor szombat reggel a helyszínen jártuk, egy olyan társasággal beszéltünk, akik Hódmezővásárhelyről érkeztek. Ahogy mesélték, hajnali ötkor indultak, hogy időben Bodára érjenek, és kifejezetten a szüret miatt jöttek.

Mindez bizonyítja, hogy a datolyaszilvát egyre többen ismerik és szeretik az egész országban. Keszü Béla őstermelő azonban fontosnak tartotta megjegyezni, hogy bár a gyümölcsöt október végén, november elején leszedhetjük, fogyasztásra még nem jó, hiszen utóérő. Megfelelő helyen tárolva pár héten belül szépen lassan beérik, puha lesz, és már készülhetnek is belőle a finomságok. A datolyaszilvát természetesen fogyaszthatjuk önmagában is, főzhetünk belőle dzsemet, de az aszalással is megpróbálkozhatunk.

Ha valaki lemaradt az idei rendezvényről, az sem gond, hiszen Keszü Béla elmondta, hogy a továbbiakban is szedhetünk és vásárolhatunk gyümölcsöt, de csak előzetes, telefonos egyeztetés után.