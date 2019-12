Megteltek a szállodák az év végi ünnepekre

A karácsony a legtöbb háziasszony számára a vég nélküli készülődést jelenti. Ebbe nem csupán a főzés, a sütögetés tartozik bele, de a lakást is megfelelően fel kell készíteni a többnapos ünnepre, takarítás, fenyőfaállítás és díszítés, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Akkor még nem beszéltünk az otthon szaladgáló gyerekekről, akik a téli szünet hevében színes programokat követelnek maguknak.

Sokan vannak olyanok, akik szeretnék elkerülni a stresszes helyzeteket, mások a közös családi együttlétet keresik akkor, amikor változtatnak a bevett szokásokon, és a karácsonyt egy szállodában töltik.

– Hosszú évek óta kiemelt időszak a karácsonyi ünnep, 3–4 évvel ezelőtt viszont annyiban változtak a vendégek szokásai, igényei, hogy már 24-én érkeznek és a szentestét is a szállodában töltik – mondta Végi János, a Harkányi Turisztikai Egyesület elnöke, szállodatulajdonos.

Mint utalt rá, korábban december 25-e volt az ünnepi csomagajánlatok első napja, azonban azt tapasztalták, hogy a vendégek már 24-én szerettek volna beköltözni. Akadnak 18–20 fős családok, nagyobb baráti társaságok, köztük olyan visszatérő vendégek is, akik már távozáskor lefoglalják a következő évre is a szállodai szobát.

– Tavaly volt olyan, hogy nálunk már nem volt hely és máshol próbáltam szállást foglalni a vendégnek, de mindenkinél telt ház volt. Ilyenkor decemberben nagyon nehéz helyet találni, éppen ezért sokan már márciusban, vagy még előbb lefoglalják a szobákat – magyarázta Végi János.

A legtöbb hotelben a vendéglátók teadélutánokkal, élőzenés programokkal igyekeznek meghitté tenni az ünnepet a vendégeknek. A szállodai karácsonyozás felér egy kiadós pihenéssel, hiszen a séfek kitűnő ünnepi fogásokkal készülnek, a wellnessben egymást érik a szaunafelöntések, tökéletesen lehet relaxálni a jakuzziban, és a medence partján egy könyvbe feledkezve elfelejthetjük, mennyire hajtós volt az egész év.

Egy-egy szabad szoba maradt csak a hotelek többségében

Nehéz dolga van annak, aki most szeretne szállást foglalni valamelyik hazai szállodában, ugyanis a turisztikailag kiemelt városok és területek nagyobb hoteleinél azt olvashatjuk: „a csomag már nem rendelhető”, „karácsonykor telt ház”. Egy gyulai hotelben például december 24–26. között még több szabad hely is van, ahol délutánonként karácsonyi filmvetítésre invitálják a vendégeket az étterem bárjában, ahol ez idő alatt korlátlan tea és forralt bor fogyasztható. Ahol mindössze csak egy vagy két szoba szabad, ott feltehetően akciókra is lehet számítani, de 100–150 ezer forint alatt két éjszakára, két főnek alig találunk teljes ellátással szabad szállodai szobát.