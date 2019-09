Megterheli a családi kasszát a külföldi egyetemi tanulmány

Számos fiatal külföldi egyetemen kezdi el tanulmányait szeptembertől. Nagy előnnyel indulnak akár a hazai munkaerőpiacon azok a diákok, akik tanulmányaik során rövidebb-hosszabb ideig külföldi intézményekben tanulnak. Ehhez sokszor igen komoly összegeket kell befektetniük a hallgatóknak.

Manapság már megannyi lehetőség nyitott a diákok számára, hogy tanulmányaikat részben vagy egészben külföldön folytassák. Egyre több középiskolás már célzottan külföldi egyetemekre adja be a jelentkezését, mások pedig az egyetemi ösztöndíjprogramokon keresztül tervezik a külföldi féléveket. Bár utóbbi rövidebb időre szól és jelentős támogatásokra is számíthatnak a hallgatók, viszont már ez is megterhelheti a családi kasszát.

Országonként és intézményenként változó, hogy mennyibe kerülnek a képzések. Uniós polgárként több országban is ingyen tanulhatnak a diákok. Térítésmentesen, vagy néhány ezer forintos szolgáltatási díj fejében járhatnak például a skandináv országokba egyetemekre. A spanyol, illetve az olasz intézményekben viszont akár félmillió forint is lehet a tandíj. A leghúzósabb talán az Egyesült Királyságban a tanulás, ugyanis ott egy szemeszter helyenként elérheti akár a kétmillió forintot is.

– Angliába szinte csak ösztöndíj segítségével lehet menni tanulni, annyira magasak a képzési díjak – mondta Balázs Ákos, a Cambridge-i Egyetem hallgatója. – Az egyik legfontosabb kérdés a megélhetés, ami gyakran akár a százezres nagyságrendet is elérheti havi szinten. Szerencsére a tanulmányi mobilitást támogató ösztöndíjak is segítenek, havi 150 ezer forintos hozzájárulással, ez viszont nem mindig elég. Ezért a külföldön tanulók gyakran vállalnak diákmunkát a szükséges anyagiak előteremtésére – tudtuk meg Ákostól.

Ezenfelül az elinduláshoz fontos, hogy rendelkezésre álljon az első féléves tandíjra, az utazásra és legalább két hónapra elegendő összegre. Így a szükséges kezdőtőke is meghaladhatja az egymillió forintot.

Válasszuk a megfelelő időszakot

Manapság szinte bárki eltölthet egy vagy két félévet hallgatóként külföldön. Akár alap- vagy mesterképzés alatt is áthallgathatunk valamely külföldi partneregyetem képzéseire. Maga a részképzés végzettséget ugyan nem ad, azonban a külföldön szerzett tapasztalat előnyt jelenthet az elhelyezkedés során. Valamint a partner intézménynél szerzett krediteket elismertethetjük az itthoni egyetemen és ezáltal beépíthetjük a magyarországi tanulmányokba. A hallgatók többsége a másod évben tölt kint egy félévet, ezt követően hazatérnek és befejezik tanulmányaikat itthon. A szakemberek szerint leginkább a harmadik, és az ötödik félévet ajánlják a külföldi tanulmányok elvégzéséhez. A megfelelő időszak kiválasztása azért is fontos, mivel az első két félév elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a hallgató megfelelő nyelvi és tanulmányi alapokkal rendelkezzen mielőtt valamely egyetemre áthallgatna. Az utolsó félév pedig már inkább a szakdolgozat írására koncentrálódik.