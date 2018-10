Megújul a bölcsőde, szépülnek az óvodák Szigetváron

A város önkormányzata csaknem 400 millió forint támogatást nyert az óvodák és a bölcsőde bővítésére, felújítására. A projektben a Dél-Zselic óvodáit, bölcsődéjét és konyháit fejlesztik. A sikeres közbeszerzési eljárás lezárultát követően meg is kezdődtek a kivitelezési munkálatok.

A nyertes vállalkozó mind a három intézmény esetében energiahatékonysági felújítást is végez, így az épületek energetikai minőségi besorolása jelentősen javul majd. Külsőleg hőszigetelik a homlokzati felületeket, a nyílászárókat a mai kor követelményeinek megfelelőkre cserélik. A fűtési rendszert korszerűsítik, napelemes kiserőművet telepítenek a tetőfelületre, a világítási rendszert is fejlesztik. Továbbá mindhárom épület esetében elvégzik a szükséges mértékű akadálymentesítést.

A Napsugár Óvodában a felújításon túl átépítésre is sor kerül, mely a bölcsődei és óvodai férőhelyek kapacitás bővítésének infrastrukturális feltételeit biztosítja. A projekt keretében a bölcsődei és óvodai ellátásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés során bútorokat, egyéb berendezési tárgyakat és eszközöket is vásárolnak. A munkák várhatóan jövő nyáron fejeződnek be.

A fejlesztés célja a kisgyermekes szülők munkába állásának segítése, melyet a város elsősorban a bölcsődei és óvodai férőhelyek számának növelésével, és a szolgáltatás minőségének javításával, az óvoda épületek felújításával, valamint egy óvodai és egy bölcsődei csoportszoba kialakításával szeretne elérni.

