Megújul a komlói teniszklub épülete is a nyáron

Mint ismeretes, mintegy félmilliárd forint pályázati támogatásból építi át a Petőfi teret és környezetét az önkormányzat – a tervek szerint az év végére befejeződő beruházás eredményeként megújulnak az utak, a közművek, és egy kellemes, zöld közösségi térré alakul át a terület.

A fejlesztés részeként a teniszpálya klubházát is modernizálják – a közelmúltban felújították a kerítés egy részét, kicserélték a tetőhéjazatot, friss salakot szórtak le és új vonalat is lefektetett az üzemeltető a pályára. Most a klubépület teljes felújítása, átépítése következik, miután az már nem felel meg a mai építészeti előírásoknak. A munka gőzerővel folyik a területen, energetikai korszerűsítést hajtanak végre a szakemberek, napelemek fogják kiszolgálni a létesítmény energiaigényét a jövőben. Az alsó szinten korszerű öltözőket, vizesblokkokat alakítanak ki, így kulturáltabb körülmények fogadják majd a sportolni vágyó felnőtteket és gyerekeket. A beruházás részeként a közműrendszert is teljesen felújítják. Az üzemeltetők tervezik a másik két pálya fokozatos rendbetételét is – a cél, hogy a teniszt visszacsempésszék a komlói mindennapokba.