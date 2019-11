Megújul a rendelő, orvosi eszközöket is kapnak

Az épületet 28 millió forintból fejlesztik, tervezik egy gyermekváróterem kialakítását is.

A Magyar Falu Programnak köszönhetően Bicsérd is fejlődhet a közeljövőben, mintegy 7,3 millió forint értékben érkeznek új orvosi eszközök a községbe, 28 millió forintból pedig a rendelőépületet fejlesztik. – A program nagy lehetőségeket hordoz magában a kistelepülések fejlesztése kapcsán – mondta Vér József polgármester. A fejlesztések gyakorlati részéről dr. Szabados Ibolya háziorvos mesélt, aki immár harminc éve praktizál a faluban. Mint mondta, nagy öröm számára, hogy amikor 1989-ben elkezdett Bicsérden dolgozni, akkor is lehetőség volt a rendelő felújítására és most ismét fejleszthetnek.

– Az eszközök nagy része már meg is érkezett. Mind az orvosi, mind a védőnői szoba megújul, újak lesznek a vizsgálóágyak, az íróasztalok és a szekrények is. A munkánkat segítendően új számítástechnikai eszközöket is kaptunk, nyomtatót, laptopot, illetve az orvostechnikai eszközök közül többek között EKG-készülék, ABPM, defibrillátor, újraélesztési gyakorlóbábu is szerepel a csomagban. Olyan eszközök érkeztek, melyek nagyban megkönnyítik a mindennapi munkát – fogalmazott a doktornő.

Az eszközpark mellett lehetőségük van a rendelő épületének fejlesztésére és egy új rendelői szobával való bővítésére is. Így szét tudják választani a gyermek-, illetve a felnőttrendelést. A tervek szerint a gyerekek számára gyerekvárótermet alakítanak ki, a gyermekbarátabb környezet miatt a kicsik és a szülők is szívesebben érkeznek a rendelőbe. Az épület infrastrukturális tekintetben is megújul, víz-, fűtés- és elektromos hálózat korszerűsítése is lesz.

Közösségben

A község 2018-ban praxisközösség létrehozására kiírt pályázaton nyert Szabadszentkirállyal, Nagypeterddel közösen Királyegyháza koordinálásában. Így tavaly augusztus óta praxisközösségben dolgoznak, melynek vezetője Szabados Ibolya. A praxisközösség fő feladata a lakosság egészségi állapotának felmérése. Felhívják a figyelmet azokra a betegségekre, melyek nagyobb odafigyeléssel megelőzhetőek, így dieteikus és gyógytornász is a helyiek rendelkezésére áll.