Megújulnak, bővülnek a bölcsődék Baranyában is

A Pénzügyminisztérium ismét fejlesztési pályázatot hirdetett az önkormányzatok részére.

Ezt ne hagyja ki! Újra gőzerővel támadja a határon túli magyarokat a DK

Meghirdette bölcsődefejlesztési programját idén is a Pénzügyminisztérium. A pályázat mostani fordulójában a korábbi évekhez hasonlóan ugyanúgy azok az önkormányzatok indulhatnak, amelyek az általuk fenntartott bölcsődéket fejleszteni szeretnék, és új férőhelyeket alakítanának ki. A programban rendelkezésre álló összeg összesen 1,5 milliárd forint, a pályázatokat az önkormányzatok december elsejéig nyújthatják be. A program eddig is nagy sikerrel zajlott, 2019 óta összesen 52 településen újulhattak meg bölcsődék és minibölcsődék, 5,3 milliárd forint kormányzati támogatásból. Tavaly húsz igénylő nyert forrást a tervezett beruházásokhoz, köztük két baranyai település is: Hobol és Mozsgó.

Mozsgón már korábban is működött egy tíz férőhelyes családi bölcsőde, a fejlesztésnek köszönhetően azonban a közeljövőben már összesen húsz gyermeket tudnak fogadni. Szükség volt a bővítésre, hiszen nagy az igény a szolgáltatásra, a környező településekről is járnak gyermekek a bölcsődébe. A beruházás még tart, a tervek szerint a következő tanévtől vagy januártól nyithatják meg a felújított intézményt, amely akkor már nem családi, hanem minibölcsődeként fog működni, állami finanszírozással. Kovács Zsolt Vilmos polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy a pályázatban nemcsak a férőhelyek száma bővült, hanem az épület teljes külső felújításon esett át, a belső tereket is átalakították a jogszabályoknak megfelelően, napelemeket szerelnek az épületre, valamint új bútorokat, játékokat szereznek majd be a gyermekek részére.

Több a férőhely

Bölcsődei fejlesztésekre nemcsak a Pénzügyminisztérium biztosít forrást, hanem például a Magyar Falu Programban is vannak erre irányuló kiírások. Mindezeknek a pályázati lehetőségeknek köszönhetően az elmúlt években jelentősen nőtt a bölcsődei férőhelyek száma megyénkben is. Amíg 2018-ban 1413 férőhely volt a bölcsődékben, minibölcsődékben, munkahelyi és családi bölcsődékben, addig 2020-ra ez a szám már csaknem 1700-ra nőtt.