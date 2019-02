Március 1-jén nyitja meg kapuit a megújult komlói gyermekkönyvtár – a fejlesztés részeként a teljes bútorzatot lecserélték és akadálymentes bejáratot is kialakítottak.

Teljesen megújult a komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény gyermekkönyvtára – ezekben a napokban zajlik a visszaköltözés, ideiglenesen zárva tartanak, március 1-jétől azonban teljesen megújult környezetben várják vissza a gyerekeket.

A fejlesztésre mintegy 32,3 millió forint uniós támogatást nyert az intézmény – kicserélték a burkolatokat, villamosvezetékeket, kapcsolókat, riasztóberendezést szereltek fel. Épült akadálymentes bejárat, és új mosdókat is kialakítottak. A gyermekkönyvtár teljes berendezését is a korábbinál lényegesen korszerűbbre cserélték, és bővül a könyvtár technikai felszereltsége: többek közt okostábla áll majd a gyerekek rendelkezésre. – A cél egy jól átlátható, letisztult, mégis színes, otthonos hangulatot árasztó részleg kialakítása volt – hangsúlyozta Steinerbrunner Győzőné, a városi könyvtár igazgatója.

Az utóbbi években a gyermekkönyvtárba beiratkozók száma valamelyest lecsökkent, hely hiányában rendezvények megtartására se volt alkalmas a helyiség. A fejlesztéstől az olvasók visszatérését várják, és a korszerű környezet lehetőséget teremt arra is, hogy ismét élettel teljen meg a játszóházzal is rendelkező létesítmény. Mesefoglalkozásokat, bábszínházi előadásokat terveznek, ezek megvalósítására is pályáznak.

Időutazásra várják a diákokat

Javában zajlik a száz évvel ezelőtti tantermek hangulatát és berendezését felidéző „régi idők iskolájának” kialakítása – az oktatástörténeti teremben a festés, mázolás megtörtént és a hajópallót is már lerakták. A korhű berendezési tárgyak beszerzése folyamatban van. A Kubinyi Programban elnyert kétmillió forintos támogatásból megvalósuló bővítést és felújítást követően múzeumpedagógiai foglalkozások tartására is alkalmassá válik a helyiség: időutazáson vehetnek részt a komlói iskolások az itt tartott tanórákon. A bútorok mellett fotók idézik meg majd a városi iskolák egykori és mai képét. A terv szerint szeptemberben már tanévnyitót tartanának a korhű teremben.

Liftet is építenek hamarosan

Az alagsorban, a gyermekkönyvtárhoz vezető új bejárat kialakítása csak az első lépése az egész épület akadálymentesítésének. Hamarosan kezdődik a lift építése, amely az alagsorból indulva lehetővé teszi mindhárom emelet könnyebb megközelíthetőségét. Az Interreg-pályázati támogatásból megvalósuló beruházás a terv szerint szeptemberre befejeződik. A nagyszabású projekt része a lift építésén kívül egy nagy előadóterem kialakítása is a harmadik emeleten, így ott a jövőben nem csak kiállítótérnek lesz helye, de nagyobb rendezvények, előadások, konferenciák tartására is alkalmassá válik a komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény legfelső szintje.