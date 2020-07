Megújult arculattal várja látogatóit a PTE botanikus kertje

Nemcsak a PTE botanikus kert dolgozóinak köszönhető, hogy a park új arculattal nyithatott meg a koronavírus utáni „könnyített” időszakban. A társadalmi szerepvállalásban aktívan részt vettek például az iparkamara vagy különböző oktatási intézmények munkatársai is.

A Tikkurila festékbolt tulajdonosa, Horváthné Sértő Irma, aki nagy növényrajongó, festékeket bocsátott a kert rendelkezésére. A Simonyi Károly Szakközépiskola asztalos tanulóival foglalkozó Srp Gyula, majd az őt követő Wajaundt Gábor tanárok pedig vállalták a lehetetlent: diákjaikkal a hosszú évek alatt elkorhadt úgynevezett japán pagoda padját élesztették újjá. Ezen felül a fából készült összes kerti pad, madáretető elkészítése, felújítása szintén az ő nevükhöz kötődik. Két generáció, de ugyanaz a magas színvonal jellemzi szakmai vezetésüket, oktatásukat. Ennek köszönhető a fiatalok lelkes hozzáállása is.

A kertészek is kitettek magukért. Erejüket nem kímélve új bemutató tereket alakítottak ki például a rovaremésztő, húsevő növények számára; ehhez az egyetem egy medence vásárlásával járult hozzá. Itt látható a mocsári növényeket hitelesen bemutató sarok. Új látványelem a kert központi részének eddig elhanyagolt szeglete, ahol a füvesítést követően szín- és illatkertet varázsoltak a szakemberek. Ezzel szemben kialakítottak egy rézsű megfogására is alkalmas sziklakertet, ami bármely helyi lakos számára kiindulási pont lehet ahhoz, hogy kertjében ő is megvalósítsa azt. Nem kell ehhez mindig egzotikus növény.