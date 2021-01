Megújult az orvosi rendelő Kisjakabfalván

Az önkormányzat még 2019-ben nyert a beruházásra 20 millió forintot a Magyar Falu Program keretében.

Az elnyert összegből kívül-belül megszépült és energetikailag is korszerűsödött az épület. A rendelő átadásán részt vett Hargitai János országgyűlési képviselő is, aki arról beszélt, a jelenlegi helyzetben még nagyobb hangsúlyt kell fektetni az emberek egészségére, ezért is örömteli, hogy a falu lakóit egy ilyen korszerű rendelőben fogadhatja majd a háziorvos.

A hazai forrású Magyar Falu Program eredményességére utalva elmondta, választókörzetének valamennyi települése részesült az elmúlt két évben támogatásban, összesen több mint három és félmilliárd forint értékű fejlesztés valósul vagy valósult már meg a községekben, rendelőre 2019-ben 121, tavaly pedig 160 milliót nyertek ebben a választókerületben.

Baranya megye egészét tekintve egyébként orvosi rendelő felújítására, fejlesztésére 2019-ben 15 település több mint 267 millió forint támogatást nyert, míg tavaly szintén erre a célra több mint 424 millió forint jutott közel 20 községbe a program keretében. Mindemellett új, korszerű orvosi eszközök beszerzésére az elmúlt két évben megyénk 85 települése nyert 1–3 millió forint közötti támogatást.

Bíró László, Kisjakabfalva polgármestere elmondta, az elmúlt években több pályázaton is eredményesen szerepelt az önkormányzat, a tavaly elnyert magyar falu programos forrásból tavasszal megújulhat a játszótér. Emellett közterületek karbantartására szolgáló munkagépekre is nyertek támogatást. A községvezető a temető felé mutatva beszélt arról is, hogy a ravatalozóhoz vezető út felújítására is fognak pályázni, illetve a falu önkormányzati fenntartású útjainak megújítása mindenképp céljuk.

Hargitai János köszöntőjében elhangzott, a Mohács 500 projekt keretében céljuk, hogy a mohácsi és a 150 évvel későbbi nagyharsányi csatahelyszíneket tematikus kerékpárúttal kössék össze (a hiányzó szakaszokat megépítsék), mely útvonal Kisjakabfalvát is érinti.

Képünk illusztráció.