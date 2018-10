Megújult esőbeálló védi meg a vándorokat

a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészete idén újjávarázsolta a „Viki pihenőt”.

A Mecsek legmagasabb pontjától keletre található esőbeálló a tájvédelmi körzetben a hetvenes évek vége óta szolgálja a megpihenni vágyó, menedéket kereső természetjárókat.

A „Viki pihenő” állapota úgy leromlott, hogy már balesetveszélyessé vált, így a Mecsekerdő Zrt. Pécsváradi Erdészete idén újjávarázsolta a kis házikót és annak környezetét.

Megújult az építmény kőfala, és tetőszerkezete is. A házat és környezetét masszív asztalok és padok teszik kényelmessé, a kiépített tűzrakó is jól szolgál. Ha valaki szívesen alszik a természetben, az emelet bivakolásra is alkalmas: akár 4-6 személy is leterítheti hálózsákját a turistautető alatt.

A remek fekvésű pihenő jelzett utakon Pécsvárad Püspökszentlászló és Hosszúhetény felől is megközelíthető.