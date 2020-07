Megváltozik az intézmény elnevezése Harkányban

A közelmúltban elhunyt egykori iskolaigazgató, krónikaíró nevét veheti fel a harkányi Kulturális- és Sport Központ.

A névváltoztatásra egyébként is szükség van, mert egy módosított jogszabály miatt már csak meghatározott funkciót ellátó intézmények viselhetik a kulturális központ elnevezést. A művelődési házat, a Tour­inform irodát, a sportcsarnokot és a könyvtárat is működtető harkányi komplexum mindemellett olyan névadó előtt tisztelegne, aki a könyvtár létrehozásában nyújtott közreműködése mellett a helyi kultúrában is maradandót alkotott. A névváltoztatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé is beadják miniszteri véleményezésre. Ezután az intézmény Kiss József Könyvtár, Művelődési Ház és Sportcsarnok elnevezést kaphatna.