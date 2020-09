Megvan a jövő évi fesztivál időpontja

Az idei Fishing on Orfű – hasonlóan a többi zenei fesztiválhoz – a koronavírus-járvány miatt elmaradt. Mint arról korábban lapunkban is beszámoltunk, a szervezők közölték, hogy veszélyben van a fesztivál jövője, ugyanis két bevételi forrásuk volt, a belépőjegyek és a vendéglátás.

Kérték a fesztiválozókat, hogy támogassák őket a megváltott belépőjegyek egy részével. Augusztus közepén kiderült, hogy a felajánlások révén már nincs veszélyben a 2021-es Fishing on Orfű.

Azóta már dolgoznak is a szervezők a jövő évi fesztiválon, s már közzé is tették az új időpontot. Ez alapján 2021. 06. 15-én egy rendhagyó beköltözőnappal indulnak, sok más ajándék mellett ezzel a nappal kedveskednek azoknak, akik idén a bérletük árával támogatták a fesztivált. Fellép Lovasi András és Kispál András, Beck Zoli, Bérczesi Robi, a Lázár tesók és a Szendrői-Tóth duó (Elefánt) is. Aztán másnap mindenki számára megnyitja kapuit a négynapos Fishing on Orfű.