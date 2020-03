A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának Virológiai kutatócsoportja tette közzé egy kérdés felelek formájában, hogy hogyan állnak jelenleg. Megvan az első magyar koronavírus genom. De ez mit is jelent?

Nem szokásuk sajtóhír szintű bejegyzéseket írni, igyekeznek magyarázni is mellé – olvasható az oldalukon. „Tudni kell, hogy erőnkön felül éjszakába nyúlóan dolgoztunk ezen, és fogunk is még sok más kutatási folyamaton a továbbiakban is. Ezekről és ezek jelentőségéről igyekszünk rendszeresen beszámolni – szeretnénk nyitva hagyni a tudomány ablakát mindenki számára”, olvasható a Virológia Pécs Facebook-oldalán.

– Miért fontos ez az eredmény?

– Mert ezzel a technológiai sorral amit létrehoztunk, szakmai rátermettséggel (Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Bioinformatikai Kutatócsoport és Virológia Pécs munkatársai) gyors reakcióidővel, valós időben nyomon követhető, hogy a vírus hogyan és milyen mértékben változik (gondoljunk a mutációkról szóló ismertetőinkre). Ez alapvető pillére bármely kutatási-fejlesztési vagy járványtani vizsgálatnak. És büszkék is lehetünk, mert ezt ilyen precizitással csupán a kutatási-genomikai irányvonalon fejlett országok tehetik meg helyben, saját határaikon belül.

– Miért jó ha magyar?

– Látjuk melyik földrész, melyik betegcsoportjából származik az adott vírus. Látjuk a változásait amiket összegyűjt a genomjában az itteni evolúciós és környezeti hatások révén, azokat a bizonyos mutációkat amiktől sokan feleslegesen félnek de leginkább nekünk, tudósoknak értelmezhetőek megfelelő hasznossággal.

– Mit mesél nekünk pontosan?

– Nagyon-nagyon sokat. Például innentől nyomon tudjuk követni, hogy valamely kísérleti hatóanyag által célzott része a vírusnak, hogyan reagál, milyen gyorsan változik, hogyan érdemes dinamikusan alkalmazkodni ehhez és melyek a legjobb, legstabilabb támadáspontok. Mesél továbbá a vírus útjáról és családfájáról, betegről-betegre követhető a vírus leszármazása és természetes változásai. Lehetőséget ad továbbá komplex evolúciós vizsgálatokra is a származását illetően.

– Mi lesz most?

– Dolgozunk tovább, a gyógymód ettől még nem érkezik meg jövő héten, de a munka gőzerővel halad és tapossuk tovább a megismerés végtelenül szerteágazó és hosszú ösvényét.

– Miért lehetünk büszkék?

– Magyarországon sikerült felépíteni egy magas színvonalú „elemzőképességet” a legmodernebb elérhető kapacitással, szaktudással és bioinformatikai háttérrel. Ezt ebben a járványban, ilyen formában kevés ország teheti meg, nagy segítség ez most a kutatásban és a járvány megértésében.