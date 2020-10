Meleg ételt biztosítanának több helyen is a rászorulóknak

Népkonyha nyílna a jövő évben a városban a tervek szerint – a Magyar Pünkösdi Egyház szervezné a szolgáltatást, az önkormányzattal az egyeztetések már javában folynak, várhatóan az október végi testületi ülésen döntenek a városatyák az elképzelésről.

A Magyar Pünkösdi Egyház az országban több helyen működtet népkonyhát, a szolgáltatást, az önkormányzattal karöltve, Komlón is elindítanák. Napi egyszeri meleg ételt biztosítanának a rászorulóknak, ezzel is segítve a városban élő hátrányos helyzetű embereket. Miután a hét dombra épült városban elég nagyok a távolságok, Komló több pontján is elérhető lenne az ellátás, a terv szerint – a Magyar Pünkösdi Egyház komlói gyülekezetének Zrínyi téri telephelyén, a Karitász Vörösmarty utcai helyiségében osztanának meleg ételt, ezen kívül az önkormányzat feltérképezi a lehetőségeket, hogy mely ingatlanokat tudnák még erre a célra hasznosítani.

A népkonyha nyitásával kapcsolatban a város a közelmúltban kikérte a kormányhivatal véleményét is, ennek ismeretében folytatják az egyeztetést az egyházzal.