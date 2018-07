Meleget ad a szegény családoknak a Közút

Baranyából eddig három település önkormányzata élt azzal a lehetőséggel, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pályázata révén szociális tűzifához jussanak helybéli rászorultak.

Az utak mentén kitermelt fából negyven köbméternyit nyert a görcsönyi önkormányzat a Magyar Közút Zrt. pályázatán a közelmúltban. A napokban a fát szét is osztották a faluban.

– Kevés feltételt kellett teljesíteni, de azért nincs ingyen a dolog, ám így is jól jött – mondta el Koncz István polgármester. – Nekünk kellett elszállíttatni és földolgoztatni is, mert voltak közötte háromméteres és nyolcvancentis darabok is. Negyven köbmétert hoztunk el. A földolgoztatás, méretre vágás és elszállítás 4500 forintba került köbméterenként az önkormányzatnak.

A tavalyi évben egy kormányhatározat alapján országos szintű közfoglalkoztatási mintaprogramokat indított el a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

– A programok során a növényzetgondozási és egyéb útépítési feladatok során kivágott faanyagokból összeállított csomagokra pályázhattak és a jövőben is pályázhatnak az önkormányzatok. Az igénylés oka kizárólag szociális tűzifaként történő felhasználás lehet – mondta el Pécsi Norbert Sándor, a közútkezelő cég kommunikációs osztályvezetője.

– A program országos, így bármelyik önkormányzat adhat be igényt a cégünk honlapján (www.kozut.hu) található tűzifacsomagokra, melyeket folyamatosan aktualizálunk. A pályázatokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bírálja el – tette hozzá.

Baranyában eddig Görcsönyön kívül Geresdlak és Véménd pályázott szociális tűzifára. Jelenleg feldolgozásra váró igény a megyéből nincs. Mint a cég a saját honlapján leírta, az önkormányzatok saját költségre szállíthatják el a faanyagokat az érintett mérnökség telephelyeiről.

– Geresdlakon évente közel harminc-negyven köbméter fát termelünk ki az árkok pucolása során, amit szociális tűzifaként osztunk ki a településen – mondta Habjánecz Tibor polgármester. – A tavaly pályázaton elnyert, közel harminc köbméter fa pluszként érkezett, amit az elmúlt fűtési szezonban osztottunk.

Véménd szintén 2017-ben pályázott a szociális tűzifára a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pályázatán, mely révén 51,3 köbméter fa volt kiosztva a településen – számolt be róla Barta Erzsébet polgármester.

Így kell igényelni a Közúttól a fát

Előzetes regisztráció nem szükséges, az igényeket kizárólag a kozut.hu oldal felületén a „Szociális tűzifa”menüpont alatt a megye kiválasztása után az „Igénylés” gombra kattintva, az új ablakban megjelenő e-mail-

üzenetben, az önkormányzat adatainak pontos megadásával, a „Tárgy mező” változatlan hagyása mellett, a teljes csomagokra lehet a közútkezelő részére megküldeni. Az igények elbírálásánál az e-mailek érkezési sorrendjét veszik figyelembe, csak a visszaigazolást követően aktualizálják a weboldalon az elérhető csomagok számát és típusát. A közútkezelő öt munkanapon belül e-mailben visszaigazolást küld az önkormányzatnak, akiknek harminc napon belül az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez kell fordulniuk a faanyag ingyenes átadása érdekében.