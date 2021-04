Mellár: kétértelmű válasz a politikustól a vakcinák ügyében

Ma is aláírná a Mindenki Pécsért elnöke azt a határozati javaslatot, amelyben a baloldali országgyűlési képviselők a kínai vakcinával való oltással szemben foglaltak állást, viszont úgy véli, minden lehetőséget meg kell ragadni a védekezésre – derült ki Mellár Tamás lapunknak adott nyilatkozatából. A két állítást nem tudtuk összeegyeztetni, ezért visszakérdeztünk, de nem lettünk okosabbak.

Ezt ne hagyja ki! Előválasztás: megindult a könyöklés a baloldalon

– Igen, beoltattam magamat, éppen ma kaptam meg a második oltást Komlón. Mindkét alkalommal az orosz Szputnyik vakcinát kaptam – válaszolta írásbeli megkeresésünkre Mellár Tamás. Pécs baloldali országgyűlési képviselője hozzátette: mindenkit arra biztat, hogy regisztráljon és oltassa be magát. A politikus úgy vélekedett, hogy ezzel arra a kérdésünkre is választ adott, miszerint: elfogadná-e bármelyik, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által engedélyezett vakcinát? – Az adott súlyos pandémiás helyzetben minden lehetőséget meg kell ragadni a védekezésre – indokolta, hozzátéve: ugyanakkor az is elvárható lenne, hogy a kormány biztosítson megfelelő számban olyan oltóanyagokat, amelyeket az erre szakosodott nemzetközi szervezetek jóváhagytak.

Mellár utóbbi megjegyzése azért különös, mert minden bizonnyal a nagy nyugati gyártók, az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcináira gondol, de azok beszerzése az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik, a tagállamok pedig nem folytathatnak külön tárgyalásokat ezen cégekkel. Még érdekesebb, hogy a Mindenki Pécsért elnöke azt is leszögezte: most is aláírná azt a januári határozati javaslatot, amelyben az aláírók egyértelműen kijelentették: „a magyar emberek egészségének védelme érdekében ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani Magyarországon, amelyet nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség”. Ez teljes mértékben ellentmond Mellár azon állításának, miszerint „az adott súlyos pandémiás helyzetben minden lehetőséget meg kell ragadni a védekezésre”, hiszen jelentős részben a kínai vakcináknak köszönhető, hogy Magyarország az unió éllovasa átoltottságban. Utólag ezért külön rákérdeztünk arra, tartja-e a dokumentumban megfogalmazott, kínai oltást ellenző álláspontot.

Újabb kérdésünkre meghökkentő választ kaptunk. – Azt reméltem, hogy a feltett kérdéseire adott válaszaim egyértelműek és jól érthetőek. De lehet, hogy tévedtem – írta Mellár, majd első írásbeli nyilatkozatának arra a részére hivatkozott, amelyben kifejti, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni a védekezésre. A Mindenki Pécsért elnökének újabb válasza azért is zavarba ejtő, mert – ha jól értjük – most már mégis úgy gondolja, hogy lehessen Magyarországon oltani a kínai vakcinával, immáron mégsem baj, ha „csak” az OGYÉI engedélyezte azt. Ebben az esetben viszont, miért írná ma is alá azt a határozati javaslatot, melynek egyik követelése, hogy ne lehessen oltani a kínai vakcinával?