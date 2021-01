Mellár szerint Péterffy alkalmatlan a város vezetésére

Egyelőre bizonytalan, hogy kinek kell meghátrálnia abban a küzdelemben, ami a várost irányító koalíció tagjai között dúl lassan hónapok óta: ha a polgármester enged, akkor komolytalannak és gyenge kezű vezetőnek tarthatják, ám ha a lázongó DK–Momentum–Mindenki Pécsért Egyesület hármasa veszít, akkor az akár a 2022-es választásra is kihatással lehet.

Péterffy Attila akár Mellár Tamást is kigolyózhatja – így beszélt még a választások előtt a DK helyi vezetője, Kunszt Márta az akkor még csak polgármesterjelölt és a Mindenki Pécsért Egyesület elnöke között már akkor meglévő – mostanában egyre mélyebbé váló – konfliktusról. Mellár ugyanis már a választások előtt azt hangsúlyozta, hogy Péterffy alkalmatlan a városvezetésre, nem független, neki például Puch László, az MSZP pénztárnoka mutatta be.

A szocialista vonal meg is maradt, számtalan fontos pozícióba a párthoz köthető személyeket ültettek be, de – ahogy erről beszámoltunk – az utolsó csepp a pohárban Nyőgéri Lajos MSZP-s frakcióvezető alpolgármesteri kinevezése volt. Nyőgéri személyével sem a kampányban, sem MSZP-s frakcióvezetői minőségében ugyanakkor nem volt komoly kifogásuk azoknak, akik most 12 pontos ultimátumot adtak a polgármesternek, amiben kimondatlanul súlyos vádakat fogalmaztak meg. Péterffy azért van nehéz helyzetben, mert ha enged, beismeri a vele szemben felhozottakat, ha pedig ezt nem teszi meg, akkor a saját belső ellenzéke láthatja igazoltnak követeléseinek jogosságát.

Forrásaink arra hívták fel a figyelmet, hogy mivel a belső harcok már egy ideje feszítik a balliberális koalíciót, nem kizárt, hogy a szocialisták már azt előre érzékelték, hogy jobb, ha maguk lépnek, és egy olyan civil egyesületet hoznak létre, amelyik a városvezetés fő kritikusaként fellépő Mellár Tamás szervezetén átléphet, s ugyanazt a funkciót betöltheti a következő választáson, mint a Mindenki Pécsért Egyesület.

Erre egyébként már a jobboldali politikusok is felfigyeltek, és ennek lehetőségét egy nemrég megtartott sajtótájékoztatón említették meg, mondván, ilyen szerepet tölthet be a Pécs Jövője Egyesület. Ezt alig fél évvel ezelőtt jegyezték be, és a Facebook-oldalukon – ami korábbra datálható – rendre szerepelnek pozitív színben feltüntetve szocialista politikusok.

Az alig néhány hónapja létrejött szervezet pedig már feladatot is kapott a városvezetéstől, amit éppen egy MSZP-s politikus hintett el a balliberális önkormányzati lap névtelen, szerző nélküli közlönyében: a Pécs Jövője Egyesület ugyanis online módon fogja azokat a lakossági ötleteket begyűjteni, amelyek a Diana téri piac átalakítása kapcsán felmerülhetnek. Ez nemcsak amiatt különös, mert csupán egy júniusban bejegyzett szervezetről van szó, hanem azért is, mert Mellár Tamás Kertváros parlamenti képviselője, az általa vezetett szervezetnek pedig elméletileg meglenne ehhez a civil, aktivista háttere. Mellár Tamást kerestük, egyelőre nem kívánt nyilatkozni.

Az beszédes, hogy a 12 pontos követelések kapcsán a városvezetés, a DK, az MSZP, a Momentum, a Mindenki Pécsért – Öt Torony és a Jobbik közleményt adott ki szerdán arról, hogy csak 6 esetében történt előrelépés, azt viszont nem részletezték, hogy mely pontokról van szó. Mellár Tamást – mint az ultimátum egyik aláíróját – nem említették meg.