Méltóságot adnak: gyógyíthatatlan betegek ápolásában segédkeznek

Az emberi méltóság az élet utolsó pillanatáig megőrizhető – többek közt erre irányította rá a figyelmet a gyógyíthatatlan daganatos betegek ingyenes otthoni ellátását végző Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány, a tegnapi „Méltóság mezeje” rendezvényen.

A súlyos állapotú, gyógyíthatatlan betegek ellátása kiemelten fontos, az emberi méltóság az élet utolsó pillanatáig megőrizhető – többek közt erre hívja fel a figyelmet a „Méltóság mezeje” program, amelyet tegnap délután tartott Pécsett a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány a Dóm Kőtárban a Hospice Világnapja alkalmából.

Pécsett több mint tíz esztendeje minden ősszel nárciszokat ültetnek az északi várfalsétánynál, tavasszal pedig, nárciszvirágzáskor, sétával egybekötött megemlékezést tartanak. Idén a virághagymák ültetése a területen folyó munkálatok miatt elmaradt, az ünnepi rendezvényen a köszöntőket követően a szokásoknak megfelelően több előadóművész, iskola és óvoda színesítette műsoraival az eseményt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A tapasztalat szerint sokan nem tudják, hogy a gyógyíthatatlan daganatos betegek otthoni ellátása ingyenes – a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány Pécsett, Mohácson, Komlón, illetve ezen városok körzetében, a megye mintegy hetven településén végzi a feladatot, orvosokkal, ápolókkal, szükség esetén egyéb szakemberekkel (dietetikus, gyógytornász, pszichológus) kiegészülve. Havonta harminc–ötven beteg ellátásában nyújtanak segítséget: munkájuknak köszönhetően az ápoltakat nem kell kimozdítani otthonaikból, szükség esetén a vérvételt, infúzió adását stb. helyben elvégzik.

A végstádiumban lévő beteg testi és lelki problémáinak enyhítésén túl szeretteik áldozatos segítő munkájának támogatásán is dolgoznak. Az életminőségre helyeződik a hangsúly, hogy a gyógyíthatatlan betegek minden segítséget megkapjanak ahhoz, hogy emberi méltóságuk életük végéig megmaradjon.

Egy órányi segítség is sokat jelent bizonyos esetekben

Önkéntes felajánlásokra épülő „keres/kínál” szolgáltatást indított az alapítvány, „Adj egy órát!” programja keretében, így a gondozásukban lévő betegek, családok kérései, és az emberek jó szándékú önkéntes felajánlásai könnyebben egymásra találhatnak. Súlyos betegen, vagy egy beteg családtag otthoni ápolása mellett a hétköznapi dolgok is komoly szervezést igényelnek – sokféle módon tudnak segíteni: bevásárolnak számukra, ha úgyis mennek vásárolni; feladják a leveleket, amikor amúgy is mennének a postára; egy tál étel helyett kettőt főznek. Sokszor az is elég, ha beszélgetnek, felolvasnak, egy-egy órára betegfelügyeletet vállalnak, hogy tehermentesítsék az ápolást végző családtagot. Részletek a www.pecshospice.hu-n olvashatók.