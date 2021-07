Mély elkötelezettséggel segíti a kis betegeket a fiatal pécsi édesanya

A Nevetnikék alapítvány önkénteseként mesél, zenél és játszik a kórházban lévő gyerekekkel Évi, aki évek óta óriási lelkesedéssel végzi a szolgálatot, amely nem csak a betegeknek, hanem neki és családjának is sok erőt ad. Évivel a régi ismeretség okán tegeződünk.

Ezt ne hagyja ki! Leszámolásokat hozhat a Momentumban a Cseh Katalin körüli botrány

– Ne haragudj, épp az utcán vagyok, most végeztem, egy hangfelvételt készítettünk a Pécsi Egyházmegye Családreferatúrájával a nagyszülők világnapjára. Ősz óta itt is dolgozom, baba-mama klubot tartok, programokat szervezünk családoknak és házaspároknak.

– Mesélj a Nevetnikékről!

– Már az egyetem alatt kezdtem el bekapcsolódni a tevékenységbe, immáron több mint tíz éve. Mostanra zenés és mesemondó mentorrá léptem elő, én is felkészítek új önkénteseket, tartok mesés és zenei képzéseket.

– Milyen programjaitok vannak?

– A legfontosabb a kórházi látogatás, itt a Gyermekklinika különböző osztályaira járunk, mindig párban, és interaktív mesés, zenés, illetve bűvészfoglalkozásokat tartunk a legkisebbtől a tizennyolc éves korosztályig. Fontos még a mesefalfestés: a zord kórházi falakat interaktív élményfallá varázsoljuk, vidám jelenetekkel díszítjük és játékokat szerelünk hozzájuk, így az ott várakozó kicsik és nagyobbak is találhatnak készségfejlesztő, szórakoztató elfoglaltságot.

– Vannak új ötletek is.

– Nemrég pedig elkezdtük az öko-játékkészítő műhelyt is, melyre cégek, baráti társaságok jelentkezését várjuk, akik így egy csapatépítő, kreatív foglalkozás keretein belül készítenek környezetbarát anyagokból játékokat, mi pedig eljuttatjuk a rendszeres kezelésre járó krónikus beteg gyerekeknek.

– Ötletes a csapatépítés és a jótékonyság egybekapcsolása!

– Azt is kitaláltuk, hogy a cégek logója is megjelenhet a játékon, így látható lesz, ki készítette. Így a társadalmi felelősségvállalásukat is elmélyíthetik a szervezetek. Közgazdászként végeztem, amiket ott tanultam, az alapítvány tevékenységéhez igyekszem felhasználni. Rájöttünk, muszáj kifelé is nyitni, hogy lássák az emberek, mivel foglalkozunk. Eddig inkább csendben tettük a dolgunkat, de a fejlődéshez szükség van erre is.

– Igazán fontos számodra az alapítvány.

– Többektől hallottam, hogy az én diplomámmal multihoz kellene menni, de én nem az a típus vagyok. Szociális érzékenységemből fakadóan segítő feladatokban érzem jól magam. A hitem, a családom és a gyerekektől, családoktól kapott visszajelzések adnak újabb és újabb erőt ehhez, illetve, hogy tudom, látom, igazán értelme van annak, amit csinálok.

Szerenádozni is elkísérik a gyerekek

Kapitányné Légrádi Éva idejét az alapítványi és az egyházmegyei feladatok mellett férjével, Gellérttel és két gyermekével tölti. Amikor lehet kisfiát, Zalánt és lányát, Dorkát is bevonja a Nevetnikék programjaiba, akik úgy tűnik, igencsak fogékonyak a dologra. Egy alkalommal, mikor Évi beteg volt, gyermekei köré gyűltek, és a Nevetnikéknél látott játékokkal, énekekkel próbálták felvidítani anyukájukat. Máskor szerenádozni kísérték el Évit, amikor a járványhelyzet miatt az egyik nem látogatható beteg gyermeknek énekeltek a kórházi teraszról.