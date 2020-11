Menhelybajok: idén a tél és a járvány is nehézséget jelent

Közeleg a tél és a hideg idő, az állatmenhelyek számára ez mindig kihívást jelent, de az idei évben a vírushelyzet is nehezíti őket. Látogatókat egyelőre még fogadnak, és az adományokra is nagy szükség van.

A hideg időben jobban oda kell figyelni házi kedvenceinkre, ezért az állatmenhelyeken is komolyan készülnek a télre minden évben. Persze nem biztos, hogy most nekik a télre való felkészülés jelenti a legnagyobb kihívást, hiszen a járvány őket is komolyan megviseli. Tavasszal, a kijárási korlátozás idején több hétre bezártak, nyáron viszont kinyitottak, de a vírus terjedése miatt pedig most ismét bizonytalan a helyzet.

Ahogy Farkas Tamás, a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke is hangsúlyozta, nem tudják, meddig fogadhatnak látogatókat a somogyi menhelyen. A körülmények miatt a csoportokat már lemondták, egyéni látogatók azonban még mehetnek, de tőlük azt kérik, hogy maszkot mindenképpen vigyenek magukkal. Ahogy az elnök összegezte, mindezek miatt most speciálisan készülnek a télre.

Természetesen most minden adománynak különösen örülnek, a hideg idő közeledtével ismét szükség van takarókra és törölközőkre a kutyáknak, ezekből ugyanis sosem lehet elég. Fontos, hogy ne legyen szivacsos vagy tollas, mert ha szétszedik és lenyelik az állatok, az bélelzáródást is okozhat náluk.

Mivel ilyenkor az állatoknak nagyobb mennyiségű tápra és takarmányra van szükségük, ezért az ilyen jellegű felajánlások is jól jönnek. A menhely német partnerszervezete is segített, két önetetőt finanszírozott a lovaknak, akik így folyamatosan tudnak táplálkozni. Az állatszeretők is gondolnak a menhelyre még a nehéz időkben is, pénzbeli adományok is érkeztek, de sokan vittek tápot is a hontalan lakóknak.

Ha a járvány nem lett volna elég, akkor még az aszály is problémát okozott. Az egyesület vezetékes vizet volt kénytelen használni, mivel a kútjuk kiszáradt, ez pedig megnövelte a költségeiket. Farkas Tamás azt is elmondta, hogy a kutat most próbálják kitisztítani és mélyíteni, hogy ismét onnan nyerjék a vizet.

Takarmányra nagy szükség van télen

A MancsRanch állatfarmon is javában készülnek már a télre, főként azért, mert vannak olyan állatok, amelyek kifejezetten a meleg éghajlatot szeretik. Az ormányos medvék és a nemrég érkezett burmai mókusok is ilyenek, a számukra kialakított lakhelyekre a következő napokban egy speciális előlapot szerelnek, amely megvédi őket a hidegtől, esőtől és széltől, de mégis ki tudnak látni rajta az állatok.

Fejes Rózsa, az állatfarm alapítója is kiemelte, hogy a hidegben több táplálékra van szüksége az állatoknak, így ők is örülnek az ilyen adományoknak. Az állatfarm egyes lakói nagyon szeretik a szőlőt és a diót, de szalmából is jó sok kell, hiszen télen ez tartja melegen az állatokat.

Az alapító hangsúlyozta, hogy a MancsRanch jelenleg látogatható, és nem is tervezik, hogy bezárnak, hiszen amióta megnyitottak ők korlátozzák a vendégek számát. Csak előzetes bejelentkezés alapján lehet oda menni, és így is egyszerre csak egy család tartózkodhat az állatfarmon.