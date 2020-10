Mentésre is használják majd az új vízi járművet a beremendi búvárok

Motorcsónak beszerzésére nyert támogatást a Határszél Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Speciális Kutató-Mentő Egyesület a Magyar Falu Program keretében.

A 25 egyesületi tag közül kilencen búvárok is, és többször kaptak már riasztást eltűnt személy vagy eltűnt tárgy keresésére. Tavaly például a Hableány elsüllyedésekor is részt vettek a Duna Bajától a határig tartó szakaszának átvizsgálásában. A csapat a jelenlegi csónakjához képest egy duplaakkora teljesítményű vízi járművet tud vásárolni, melyet mentőcsónakként is tudnak hasznosítani.

A búvárok rendelkeznek minden olyan vizsgával, ami a mentéshez szükséges, ráadásul olyan felszerelésük van, amely Baranyában talán egyik csapatnak sem. Akár egy tonnás roncsot is a felszínre tudnak hozni az emelőballonokkal, illetve száraz ruháik is vannak, amellyel akár a jég alá is le tudnak merülni. A Dunán és a Dráván használható új motorcsónak mellett a régit is megtartja a csapat, alacsony vízálláskor az az ideálisabb.