Meredek utcákon haladt a menet

Hagyományosan augusztus elején tartják a havihegyi búcsút, amikor a zarándokok arra is emlékeznek, hogy 322 évvel ezelőtt milyen nagy összefogással épült a templom.

A vasárnap reggel induló első menetben több mint ötven, horvát nemzetiségű zarándok indult el az Ágoston térről a meredek utcákon a templomhoz. Népviseletbe öltözött fiatal asszonyok, nyugdíjas házaspárok unokákkal járták végig a keresztutat, amely során tizennégy stációnál imádkoztak és énekeltek horvátul és magyarul, így érkeztek meg a Havas Boldogasszony-templomhoz.

A templom előtt kirakodóvásár fogadta a zarándokokat, ahol rózsafüzért, szent könyveket, szentképeket és mézeskalácsokat lehetett vásárolni. Az egyik árus lapunkkal közölte, hogy az 1980-as, 1990-es években jóval több zarándok és árus volt. Mint mondta, most három ok miatt vannak kevesebben: az egyik az érdektelenség, a másik ok az internet és a legvégére a pénztelenséget említette.

A búcsú során több menet is indul a városból a Havi-hegyre, a zarándokok szentség­imádáson, körmeneten vehettek és vehetnek részt a mai napon is.

A zarándokok minden évben egy-egy követ visznek magukkal és helyeznek el a templomnál, így emlékeznek a hívek összefogására. 1690-1691-ben ugyanis Pécsett nagy pestisjárvány pusztított. Akkor a pécsiek megfogadták, hogy a járvány elmúltával templomot emelnek. A város meredek utcáin hátukon hordták fel az építőanyagot a Kakasdombnak hófehér szikláira. A felszentelt és régóta búcsújáró helyként tisztelt Havas Boldogasszony-templom 1697-re készült el.