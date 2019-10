Méregdrága a dió, kelendő a gesztenye és a halloween tök

A kellemes őszi melegben sokan ellátogattak tegnap a baranyai vásárcsarnokokba. A piacokon a káposztafélék közül is bőséggel lehetett válogatni, sütni való gesztenyét is többen vásároltak.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Néhány hete megjelent a piacokon az idei dió, a magyar sütemények egyik jellegzetes töltelékének ára az egekben van, a tisztított termés kilójáért helyenként 3800 forintot is elkérnek. A héjas dió arányosan olcsóbb, 1000 forintért kapható, így akinek van ideje és türelme, jobban jár, ha ezt a verziót választja. Az árusok szerint a tavalyihoz hasonló a dióhelyzet, sok helyen már a fán beszárad és megfeketedik a termés. Az egyik eladó lapunk kérdésére elmondta, ők minden évben árulnak diófaültetvényről származó diót, annak soha nincs baja, a szórványdióra jellemző inkább a megbetegedés.

A tipikusan őszi gyümölcsök és zöldségek mellett a nyár ízei elszórtan még mindig megtalálhatóak a piacokon.

Így megfér egymás mellett a csemegekukorica és a szőlő, a nektarin és a kelkáposzta is. Egyre több déligyümölcs van a pultokon, mandarin, narancs, kiwi és banán is van szép számmal az árusoknál. Almából viszonylag sok helyen lehetett válogatni, a szép színes, többféle fajtájú almák kilóára átlagosan 200 forint körül alakult. Többen is vettek belőle, a hétvégi húsleves után jól fog esni a családnak az ízletes almás pite.

A családosok szívesen veszik a hatalmas, narancssárga halloween tököket, melyből a gyerekek otthon vicces és ijesztő lámpásokat faragnak. A zöldségek ára változó, 150-200 forint/kiló körül alakul. Nem csak halloween-, és dísztökök kaphatóak azonban a piacokon, sütő- és főzőtök is beszerezhetőek. Cékla is van a legtöbb kistermelőnél, édesburgonyával egybesüt­ve isteni köretet készíthetünk belőle a sült húsok mellé. A batáta egyre népszerűbb, magas a C-, B2-, B6-, valamint E-vitamin tartalma, nem hiába választják sokan a hagyományos burgonya helyett.

A mindenszentek és a halottak napja közeledtével a pultokon megjelentek az első csokrok és virágfüzérek is.