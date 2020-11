M60: méréseket végeznek az érintett területeken

Megkezdődik megyénk egyik régen várt fejlesztésének, az M60-as gyorsforgalmi út Pécs–Szigetvár szakaszának tervezése – számoltunk be róla lapunkban néhány hónapja.

Az M60-as gyorsforgalmi út Pécs–Szigetvár szakaszának megépítésére nagy szükség van. A fejlesztés elindítása hosszú évek óta húzódik. A gyorsforgalmi út hiánya a megye nyugati felén élőknek sok gondot okoz, mert Pécstől nyugatra a személy- és teherforgalom is egyaránt a 6-os számú főutat használja.

Most összesen 37 kilométer új nyomvonalú, kétszer kétsávos, autópályává fejleszthető út tervezését kezdték meg a mérnökök, összesen 1,2 milliárd forintos költséggel. Összesen öt csomópont, továbbá egy kétoldali egyszerű pihenő, egy kétoldali komplex pihenő, egy mérnökségi telephely és rendőrségi épület, illetve összesen harminchárom különböző típusú híd tervezése készül majd el. A tervezési munkák befejezésére 570 napja van a tervezőknek, az ő feladatuk lesz az engedélyes tervek, a különböző szakhatósági engedélyek beszerzése és a kiviteli tervek leszállítása 2022 elejére.

Most a készülő autóút engedélyezési tervének készítéséhez a helyszíni mérések során a szakembereknek szükségük lesz idegen területekre való belépésre is, ugyanis megindulnak a helyszíni geodéziai felmérések, majd a későbbiekben a geotechnikai vizsgálatok is. A megbízott műszaki tervező és fejlesztő cég a területileg érintett települési polgármesterekhez eljuttatott levelében kérte, hogy a lakosságot erről tájékoztassák. Az érintett földterület tulajdonosa az értesítés alapján a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a földmérő jelenlétét, tevékenységét tűrni köteles.