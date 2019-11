Mérgezést okoz az elhanyagolt kémény

A kémények és a tüzelőberendezések nem megfelelő karbantartása szén-monoxid-mérgezéshez vezethet, akárcsak a hulladékkal való fűtés. Utóbbi miatt a hatóságok bírságolhatnak.

A téli időszakban az elmúlt években szinte mindennaposak voltak a szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos hírek. A mérgező gáz jelenlétét nem érzékeljük, mivel színtelen, szagtalan, a szervezetre gyakorolt hatásai (rosszullét, szédülés, hányinger, fáradtság) könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel. Az akár halálos kimenetelű esetek azonban a szabályok betartásával megelőzhetők.

– Szén-monoxid-mérgezés elsősorban a tüzelőberendezés nem megfelelő üzemeltetése miatt fordulhat elő

– hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Ha a kémény járata leszűkül (behulló tégla, vakolat, beköltöző madarak, darazsak stb. miatt), úgy az égéstermék egy része vagy egésze a helyiségbe áramlik vissza. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szén-monoxid-koncentrációja drasztikusan megemelkedik.

A kémény keresztmetszete akkor is leszűkülhet, ha nem megfelelő tüzelőanyaggal, például hulladékkal fűtünk. A Baranya Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatóságának tapasztalatai azt mutatják, hogy a levegőszennyezettség szempontjából is még mindig nagy problémát jelent a kályhákban, kazánokban történő hulladékégetés. A kezelt, lakkozott, festett faanyagoknak (pl. bontott nyílászárók kereteinek, bútorlapoknak, OSB-lapoknak) és a műanyag palackoknak az égetése a jogszabályi előírások miatt is kerülendő. Ráadásul veszélyes is, hiszen a kéményben ilyenkor létrejövő lerakódások szűkítik a füstcsatornát, ez pedig a lakótérben akár szén-monoxid-mérgezést is okozhat.

A kormányhivatalhoz érkező lakossági bejelentések alapján a környezetvédelmi szakemberek helyszíni ellenőrzést tartanak. Ha a hatóság jogsértést állapít meg, figyelmezteti, illetve a jogsértő állapot megszüntetésére kötelezi az érintettet, de akár 300 ezer forintos levegőtisztaság-védelmi bírságot is kiszabhat.

Idén eddig hét bejelentés érkezett a kormányhivatal környezetvédelmi hatóságához a háztartási tüzelőberendezésekben történő hulladékégetésekkel kapcsolatban. Ahol a helyszíni ellenőrzés során a jogsértés bizonyítható volt, ott miden esetben figyelmeztetést és kötelezést kapott a tüzelőberendezés üzemeltetője.