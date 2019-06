Mesében írta meg a város történetét Somogyvári Magdolna

– Hogyan született meg a mesekönyv ötlete?

– A kislányaimnak írtam tavaly egy mesét. Ebben megismerjük a szereplőket, a gyerekszobájukban található játékokat és a képek lakóit, akik életre kelnek, amikor mi nem vagyunk otthon. Ez lett a kötet első meséje, az ezt követő három segítségével pedig betekintést nyerhetünk Pécsvárad és a leányvásár történetébe és a különböző ünnepi szokásokba.

– Fontos volt, hogy információt adjanak át a mesék?

– Igen, a mesék segítségével sokkal könnyebben tudják befogadni a gyermekek az információkat, szinte észrevétlenül ragad rájuk a tudás. Pécsváradon nincs más kiadvány, ami a gyermekek felé közvetítené ezeket a dolgokat, én pedig azt szerettem volna, hogy a legkisebbek is tudják, mi miért történik körülöttük.

– Kiadásra tervezte a könyvet?

– Eleinte nem, a meséket a lányaimnak írtam, de sokan mondták, hogy olyan információkat tartalmaznak, amelyek másokat is érdekelhetnek. Mivel a képeken felismerhető Pécsvárad, nem tudtam, hogy kiadhatom-e engedély nélkül, ezért első körben a polgármesternél kérdeztünk rá, milyen lehetőségek vannak. Ő rögtön felkarolta az ötletet, és onnan már minden ment lépésről lépésre.

– A rajzokat is ön készítette?

– Úgy gondoltam, a kisebbeknek talán túl hosszúak a történetek, ezért próbáltam mindent rajzokkal illusztrálni, hogy ők is tudják követni a történetet.

– Miért fontos a meseolvasás?

– Óvónő végzettségem van, így tudom, hogy a meseolvasással fejlődik a gyermekek szókincse, szociális készsége. Ezt nem pótolhatják azok a mesék, amiket a tévében adnak, hiszen a mozgó képek nem fejlesztik úgy a fantáziájukat, mintha saját maguk képzelik el a szereplőket, eseményeket.

– Sokan olvasnak még mesét?

– A munkám során sajnos az ellenkezőjét tapasztalom, kevés családban mesélnek, pedig mindig próbáljuk hangsúlyozni ennek fontosságát. A könyv megjelenése után viszont pozitív meglepetésként ért, hogy milyen sokan érdeklődnek iránta.

– A helyiekhez szól meséivel?

– Igaz, a történetek Pécsváraddal kapcsolatosak, de a szereplők minden gyermek számára kedvesek, szerethetők, ezért bárkinek érdekes lehet, aki szeretné megismerni a környéket.

Már készül a második mesekönyv is

Somogyvári Magdolna Pécsváradon született, a pécsi idegenforgalmi középiskolába járt, a főiskolán azonban már német nemzetiségi óvónőnek tanult. A szakmai gyakorlatok során nagyon megtetszett neki ez a pálya, ezért ebben is helyezkedett el. Már tervezi második mesekönyvét, hamarosan elkészül a kézirat. A kötet jellege az elsőhöz hasonló lesz. Ugyanazoknak a szereplőknek a segítségével ismerhetünk meg újabb pécsváradi történeteket, de ezen kívül már a környék hagyományait is be szeretné mutatni az írónő.