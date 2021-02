Messze van még a járvány vége, fontos beoltatnunk magunkat

A fertőzöttek száma nem azt mutatja, hogy a járvány lecsengőben van Magyarországon, emiatt is nagyon fontos, hogy beoltassuk magunkat – mondta Jakab Ferenc. A Pécsi Tudományegyetem kaposvári származású professzora már megkapta a vakcinát, és az oltást követően sem jelentkezett nála mellékhatás. Már elkezdődtek a magyar-osztrák vakcinafejlesztési program állatkísérletei.

Az elsők között oltatta be magát Jakab Ferenc. – Az oltás helyén egynapos izomlázszerű érzésem volt, de semmilyen mellékhatást nem tapasztaltam – mondta. – A Pfizer- és a Moderna-vakcina is mRNS típusú oltóanyag, ami jelenleg a leghatékonyabb harmadik generációs vakcinatípus.

Ilyen mRNS milliószámra van bennünk, napi szinten teszik a dolgukat és viszik a sejteken belül és között az információkat, amire a szervezetnek szüksége van, egy ilyen pici mRNS szakasz, ami kódolja a vírus fehérjéjét. Ha jól végezte dolgát, 72 óra múlva lebomlik, és az immunrendszer elkezd dolgozni – sorolta a virológus. – Csak természetes anyagokat tartalmaz, nincs benne hordozóanyag, mint a korábbiakban például alumíniumszármazék, amelyek mellékhatásokat okozhattak.

Jakab Ferenc kiemelte: a két vakcina technológiai alapja megegyezik, szerinte a jövőben ezek a nukleinsav-alapú oltóanyagok ki fogják váltani a hagyományos oltási eljárásokat. – Ha egy oltás hetvenszázalékos, arra azt szokták mondani, nagyon jó, ezek az RNS vakcinák 95–100 százalékos hatékonysággal dolgoznak – emelte ki a pécsi virológus.

Beszélt arról a magyar-osztrák kísérletről is, amely révén egy komplex fehérjealapú vakcinát hoznának létre. – Nincs benne legyengített kórokozó, elkezdődhetnek meg az állatkísérletes vizsgálatok, nagyon hosszú folyamat elején vagyunk, gyorsan nem lesz belőle vakcina, de alapját képezheti egy jövőbeli oltóanyagnak – sorolta Jakab Ferenc.

Hozzátette: az oltás kéz a kézben jár a járványügyi intézkedésekkel, továbbra is tartani kell a távolságot és maszkot használni, de minél többen oltatják be magukat, annál nagyobb arra az esély, hogy ezeket lassan elhagyhatjuk. – Sok múlik azon, mennyire vigyázunk magunkra és másokra, ha továbbra is alacsony marad az oltási szándék, akkor sokáig elhúzódik a járvány, és számítani kell egy harmadik hullámra, ami nem mindegy, hogy mennyire terhel meg minket – hívta fel a figyelmet a szakember, aki szerint a tünetmentes, de fertőzött személy is megkaphatja az oltást.

A kórházban fekvő súlyos betegek oltásáról a kezelőorvos dönthet majd. Az újgenerációs vakcinától nem kell tartani, állítja a szakember, nagyjából egy hónap alatt teljes védettséget ad. Megjegyezte: ezek a vakcinák a most megjelenő mutáns koronavírusokkal szemben – például a nyolc változást tartalmazó angliaival – is hatékonyak. Aki viszont átesett a koronavírus-megbetegedésen, az a személy átlagosan 3–5 hónap védettségre tehet szert az eddigi vizsgálatok szerint, de nagyon sok a nyitott kérdés még ebben a tekintetben.

– A sejtes immunválasz azoknál is erősen kifejlődött, akik enyhe vagy tünetmentesen vészelték át a megbetegedést, még akkor is, mikor az antitestszintjük elég gyorsan lecsökkent. Ennek ellenére a későbbiekben nekik is javasolt az oltás felvétele – mondta el a professzor.