Metszenek Villányban, van, aki már be is fejezte a munkát

Javában metszenek a Villányi borvidéken, sőt van olyan gazda, aki már végzett is a munkákkal, a kisebb területen gazdálkodók ugyanakkor még februárban is ráérnek elővenni az ollót.

A nagy területen termelő gazdák már decemberben el szokták kezdeni a metszési munkákat, azonban a kisebb területen gazdálkodók februárig is ráérnek ezzel a feladattal. A felesleges hajtások eltávolítására minden évben különös gondot fordítanak a borvidék szőlősgazdái. A szőlőtermesztésnek ez az a mozzanata, ami nem gépesíthető, tehát nagyrészt kézimunkát igényel. A Villányi borvidéken, mint más területeken is, évről évre nehezebb munkaerőt találni a feladatok elvégzésére.

– Az ültetvény jó részét már lemetszették a gazdák, tehát a borvidéken a nagyobb családoknál már előrehaladottabb állapotban vannak a munkálatok, sőt, van olyan gazda, aki már végzett is a feladattal – mondta Nagy Gergely, a Villányi borvidék hegyközségi titkára. A metszési munkálatokat addig kell elvégezni, amíg a szőlő mélynyugalmi állapotban van, ez az állapot pedig addig tart, amíg a talaj hőmérséklete tartósan el nem éri a +10 Celsius-fokot. Nagy Gergely elmondta, a gazdák még várnak fagyot és havat is februárban, amely növényvédelmi szempontból kedvező lenne. Mindemellett ha mélynyugalmi állapotban hó esik, akkor az olvadás idejében szépen be tud szivárogni a talajba, ami vízháztartási szempontból kedvező a növénynek.

A kutatóintézet idén is tart bemutatót

A Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete az idén február 19-én szervezi meg metszési bemutatóját. A 64. alkalommal megrendezendő programra a helyi szakértők és kistermelők mellett minden évben az ország távolabbi pontjairól, partnerintézetekből is érkeznek vendégek. A metszési bemutató és szaktanácsadási nap egy olyan alkalom, amelyen visszatekintenek az elmúlt év eseményeire, a levont tanulságokra. Ennek alapján néhány területtel kapcsolatban, például a rügyek állapotáról, a rügydifferenciálódásról, arról, hogy van-e atkaveszély, előrejelzést is adnak a termelőknek, ezzel segítve a gazdák tevékenységét az év első időszakában.