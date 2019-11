Mézes kiflit reggeliztek az iskolások

A Hetvehelyi Általános Iskola mintegy nyolcvan tanulója kóstolhatta meg tegnap a baranyai méhészek által készített minőségi mézeket, ugyanis az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mézes reggelivel várta őket.

– Ez nagyon finom volt, kérek még! – kiáltotta a csillogó szemű elsős kislány, miután megízlelte az aranyló édességet. Ő és társai is szívesen fogyasztottak a mézből, de nem csak kóstolgattak, hanem érdekes előadásokat is meghallgathattak a méhekről, a virágok beporzásáról és a mézkészítés folyamatáról.

Az Európai Mézes Reggeli program azzal a céllal indult, hogy a helyi méhészegyesületek, termelők és a megyei szaktanácsadók segítségével a gyerekek megismerkedhessenek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal, és meg is kóstolhassák azokat. Nagy Csaba, a terület országgyűlési képviselője felhívta a gyerekek figyelmét, hogy a méz nemcsak finom, hanem egészséges is, próbáljanak ki több fajtát, és meséljék el otthon, hogy mennyire ízlett nekik. Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta, hogy a baranyai méhészek Hetvehelyen is jelen vannak négy-öt termelővel.

– Megyénk gazdag természeti kincsekkel rendelkezik, vannak olyan mézeink – mint például a medvehagymaméz –, amit más megye nem is tud produkálni – fogalmazott az elnök.

May Gábor, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Baranya megyei szaktanácsadója azt is elmondta, hogy a méz értékesítéséből éves szinten 20 milliárd forint az ország bevétele, ugyanis hazánk uniós szinten második a mézexport tekintetében.