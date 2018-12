Mézeskalács-munkások sürögnek a geresdlaki templom körül

Szorgos kezek álltak neki november elején, hogy idén is elkészítsék mézeskalácsból Geresdlak mását. Hat alkalommal ültek össze idősebbek és fiatalok, hogy közösen süssék ki a falut. A mostani alkotás két meglepetést tartogat. A laki templomot felújítják, így a mézeskalács templom körül mézeskalács-munkások dolgoznak. A másik különlegességet még titokban tartják.

Idén is sokat segített Polgár Zsuzsanna profi mézeskalács-készítő, akitől a helyiek fokozatosan elleshetik a sütés fortélyait. A sziszifuszi munka, a kis utcanévtáblák, intézménynevek még mindig rá várnak.

Hogy mi a tökéletes mézeskalács titka, erről kérdeztük Kett Tímeát, aki évek óta az egyik motorja a megmozdulásnak.

– Fontos a tészta pihentetése. Mi két napig pihentetjük, ettől lesz szép sima. Egy egész tojással, és egy tojássárgájával kenjük meg, amitől szép fényt kap. És nem utolsósorban, fontos odafigyelni a habra. Átszitáljuk a porcukrot, utána húsz percig verjük a tojásfehérjével, így könnyebb vele az írás, díszítés.

Az elemeket tojásfehérje-porcukor habbal ragasztják, a falakat gombostűvel rögzítik. Ha a hab megkötött, a tűt kiveszik.

Idén közösen készítenek a falu lakói adventi kalendáriumot Szászváron

A szászváriak az idei évben is több színes programmal készülnek a karácsonyra: ma délután 16 és 18 óra között például mézeskalács-díszítő kreatív foglalkozásra várják a közösségi házban az érdeklődőket, felnőtteket, gyerekeket egyaránt.

Emellett idén is közösen készítik el a település adventi naptárát a szászváriak – akik szeretnének ebben részt venni, vállalták, hogy saját ablakukat ünnepi díszbe öltöztetik, azon jelölik a szervezőkkel előre egyeztetett dátumot, lefotózzák, majd a képet elküldik a Szent István Közösségi Háznak. Minden feldíszített ablak fotója adott napon felkerül az intézmény internetes közösségi oldalára, így december 24-ére összeáll a szászvári adventi kalendárium.

Hagyományteremtő szándékkal az idei évben az adventi hétvégék szombati napjain 18 órakor közösen gyújtanak gyertyát a falu főterén – minden alkalomra egy-egy helyi civil csoport kis ünnepi műsorral is készül. December 1-jén a Dicsőítők Csoportja, 9-én az óvodások, 15-én a mozgáskorlátozottak csoportja, 22-én pedig a Szászvári Ügyeskék gyújtják meg a gyertyát és kedveskednek egy rövid előadással is a résztvevőknek.

A hagyományos adventi kézműves vásár pedig december 9-én nyitja meg kapuit a településen a Május 1. téren, kulturális műsorral színesített ünnepség keretében. A kirakodóvásár standjain a tervek szerint többek közt ékszerek, kerámiák, gyertyák, ünnepi díszek, dekorációk, fából készült kézműves termékek, lekvárok sajtok, mézeskalácsok lesznek megtalálhatók. W. K.